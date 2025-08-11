Blessé au mollet, Niklas Süle va être éloigné des terrains pendant deux mois

Coup dur pour le BVB.

Avant même la reprise du championnat prévue pour le week-end du 22-23 août, le Borussia Dortmund voir l’un de ses joueurs cadres éloignés des terrains pour deux mois minimum. Entré en jeu à la 18e minute face à la Juventus dimanche (1-2), Niklas Süle a du quitter ses partenaires moins d’une demi-heure plus tard au moment de la pause, touché au mollet après une intervention adverse.

ℹ️ Niklas Süle hat sich im Spiel gegen Juventus Turin eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen und wird Borussia Dortmund in den nächsten zwei Monaten nicht zur Verfügung stehen. Gute Besserung, Niki! 🙏 pic.twitter.com/Xn5Z6Vj5yL — Borussia Dortmund (@BVB) August 11, 2025

Le club de la Ruhr a ainsi annoncé la gravité de la blessure de son défenseur ainsi que la durée de son indisponibilité ce lundi dans un communiqué, n’oubliant pas de lui souhaiter un prompt rétablissement. L’international allemand manquera ainsi le premier tour de la Coupe d’Allemagne cette semaine à Essen, pensionnaire de 3.Liga soit la troisième division allemande et des premières matchs de Bundesliga, dont la rencontre face à Sankt Pauli prévue le 23 août prochain.

Nouvelle perte défensive pour Dortmund en un seul match après les adieux d’Hummels.

