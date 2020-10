La Roma s'offre un premier succès

5

Musso - Becão (Coulibaly, 86e), De Maio, Santos - Ter Havest (Molina, 62e), De Paul, Arslan (Forestieri, 62e), Pereyra (Nestorovski, 86e), Ouwejan - Okaka Chuka, Lasagna. Entraîneur : Luca Gotti.



Mirante - Mancini, Ibañez, Kumbulla - Santon, Veretout, Pellegrini (Cristante, 83e), Spinazzola - Pedro (Kluivert, 83e), Mkhitaryan (C. Pérez, 72e) - Džeko (Villar, 90e+4). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Au bal des anciens.La Roma et son trio offensif tout droit sorti du début des années 2010 aura connu quelques difficultés pour trouver la faille, sur le terrain de l'Udinese. C'est en quête d'une première victoire cette saison que lesse présentent au stade Friuli, après le fiasco du Hellas Vérone et le nul contre la Juventus . Malgré cela, les hommes de Paulo Fonseca ne mettent pas le rythme nécessaire pour déstabiliser le bloc adverse. Pereyra sauve à un cheveu de sa ligne devant Pelligrini au quart d'heure de jeu, et ce bon vieux Džeko envoie une praline en tribunes dans son duel avec Musso. En face, le capitaine Lasagna se démène et fait passer quelques sueurs froides dans la défense des visiteurs avant la pause.Au cœur de la pression romaine du début de seconde période, Pedro – joueur le plus remuant, côté romain – voit sa frappe déviée tutoyer le montant gauche de Musso. Ce n'est que partie remise pour l'Espagnol, qui inscrit son premier but en Italie d'une frappe limpide poteau rentrant après une perte de balle plein axe de la défense de l'Udinese (0-1, 55). En face, difficile de réagir pour une équipe qui n'a toujours pas marqué après trois journées et qui court toujours après son premier point. Les hommes de Luca Gotti parviennent tout de même à se procurer quelques situations, mais quand ils parviennent enfin à cadrer, c'est Mirante qui veille. Sans trop trembler, la Louve s'offre donc un court, mais précieux succès pour enfin lancer pleinement sa saison.L'important, c'est les trois points.