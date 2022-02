La Roma débreake le Hellas et prend un point

AS Rome (3-4-1-2) : Rui Patrício - Karsdorp, Smalling, Kumbulla - Maitland-Niles (Bove, 78e), Sergio Oliveira (Veretout, 46e), Cristante, Viña (Zalewski, 46e) - Pellegrini - Abraham, Afena-Gyan (Volpato, 62e). Entraîneur : José Mourinho.



Hellas (3-4-2-1) : Montipò - Ceccherini (Šutalo, 78e), Günter, Casale (Depaoli, 56e) - Faraoni, Tamèze (Retsos, 78e), Ilić, Lazović - Barák, Caprari (Bessa, 64e) - Simeone (Lasagna, 64e). Entraîneur : Igor Tudor.

Adrien Tameze va très bien, merci pour lui.Mieux que la Roma en tout cas : tenue en échec par le Hellas Vérone à la maison à l'occasion de cette 25journée (2-2), l'équipe de José Mourinho, qui a tout de même remonté un handicap de deux buts, a enchaîné ce soir un troisième match de suite sans victoire en Serie A, quatre en comptant l'élimination récente en coupe. Très chaud ces temps-ci, l'ancien milieu de Nice et Valenciennes a lui planté au Stadio Olimpico son deuxième pion en deux journées, le quatrième en Serie A cette saison, et cru sceller le succès desdans la capitale.Les hommes d'Igor Tudor avaient en effet breaké la Louve en vingt minutes chrono. Le temps pour Barák de pousser au fond un centre-tir de Faraoni repoussé par Rui Patrício, au terme d'une merveille de combinaison sur coup franc. Et pour Tameze, à la réception d'un centre en retrait de Caprari, de conclure du gauche un contre d'école qu'il avait lui-même initié. Mais le Hellas a eu le tort d'arrêter de jouer en deuxième période, et le Mou a fait les changements qu'il fallait. Lancé à la pause, Jordan Veretout a botté les deux corners ayant amené les pions romains, inscrits par deux gamins eux aussi entrés en jeu : Cristian Volpato (18 piges), qui a repris un ballon renvoyé plein axe par la défense véronaise, et Edoardo Bove (19 ans), auteur de l'égalisation dans un angle impossiblePas suffisant pour calmer Mourinho, exclu dans le temps additionnel. Mais assez pour maintenir lesà quatre points et conforter sa septième place. Un moindre mal.