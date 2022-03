La momie de Turin

Humiliée sur ses terres par Villarreal ce mercredi (0-3), la Juve reste sur trois échecs consécutifs en huitièmes de finale de C1. Une compétition où son style et son approche du jeu semblent plus que jamais dépassés.

Rabiot et puis c'est tout

Max All-Aigri

Par Adrien Candau

C'est l'histoire d'une équipe qui sent la poussière. D'un entraîneur qui traîne depuis trop longtemps sur l'étagère. Et de la naïveté d'une direction qui a pensé qu'acheter un joueur au mercato d'hiver permettrait de passer un grand coup de plumeau sur l'ensemble. Bien tenté, mais raté. Séchée par Villarreal à Turin ce mercredi (0-3, 1-1 à l'aller), la Vieille Dame semble décidément plus tenir du macchabée européen que de la grande marquise continentale.Sortis consécutivement de la C1 par Lyon, Porto et donc Villarreal en huitièmes de finale ces trois dernières saisons, lesn'ont fait que confirmer les insuffisances qu'on leur avait déjà constatées les années précédentes. Face au Sous-Marin jaune, on les aura vus titiller quelques espoirs à l'issue d'un premier acte plutôt enlevé. Avant de sombrer complètement ensuite, en délivrant une partition offensive soudainement atone. Puis en s'effondrant derrière, après que Moreno a ouvert le score sur penalty, à la suite d'une faute de Rugani. Le match s'était en réalité joué bien avant, alors que lesassumaient le contrôle du cuir, mais étaient incapables de se procurer la moindre occasion digne de ce nom. La faute à un milieu de terrain trouillard, statufié par l'enjeu, et où seul Adrien Rabiot aura su apporter un semblant d'impact et de verticalité. Mais le Français ne pouvait pas compenser à lui seul l'absence complète d'initiative d'Arthur ou les maladresses techniques de Locatelli, si loin du joueur entreprenant et percutant qu'il fut à Sassuolo. Surtout, la Juve ne pouvait pas se soustraire à la logique implacable d'une compétition qui a déjà sanctionné par le passé son style de jeu, décidément rétrograde et improductif au plus haut niveau européen.Massimiliano Allegri en est évidemment l'architecte, appuyé par sa direction. En choisissant de repactiser avec son excette saison, la Vieille Dame savait à quoi s'attendre. Elle n'allait évidemment pas révolutionner son style, pour opter pour le football moderne et résolument offensif qui a fait le succès de l'Atalanta, Sassuolo et même de laces dernières années. Un bloc bas et organisé, un milieu béton, de grosses individualités devant - comme en atteste le recrutement de Vlahović lors du dernier mercato : Allegri a fait dans l'ultra classique. La méthode a fait ses preuves en Serie A, où la Juve, quatrième, est revenue à quatre petites unités du Napoli, actuel second du championnat. Mais elle semble complètement inefficace en C1, où Allegri reste donc sur deux défaites en quarts de finale en 2018 et 2019 avec la formation, suivies par ce revers en huitièmes cette saison. Un nouvelle déception qui atteste de son approche collective dépassée, pour ne pas dire franchement ringarde. La Juventus, humiliée par l'échec du projet de la Superligue la saison dernière - une réforme dont son président s'était fait le premier défenseur -, n'en finit donc pas de rétrécir au plus haut niveau européen. Il va falloir réagir, et vite, pour que la Vieille Dame - qui n'a plus remporté la C1 depuis 1996 - ne finisse pas en antiquité d'un football continental qu'elle ne sait plus dominer.