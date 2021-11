La Macédoine du Nord s'invite aux barrages, la Roumanie reste à quai

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le rêve de la Macédoine du Nord.Après avoir disputé leur premier Euro l'été dernier, les Lions Rouges peuvent encore espérer une qualification historique pour la Coupe du monde 2022. En l'absence du néo-retraité Goran Pandev, ils s'en sont remis à Eljif Elmas, auteur d'un doublé en seconde période pour assurer la victoire contre l'Islande (3-1) et conforter la deuxième place dans ce groupe J. Plus tôt dans la partie, Alioski avait vu Thorsteinsson lui répondre, mais les Vikings ont fini par craquer face au Napolitain avant de terminer la rencontre à dix suite à l'expulsion de Johannesson.Le point final d'un parcours chaotique pour les Islandais, marqués par la crise institutionnelle au sein de leur Fédération et 5de cette poule derrière l'Arménie. La dernière place revient au Liechtenstein, battu à domicile par la Roumanie (0-2). Les buteurs Man et Bancu ne pourront pas vraiment savourer cette victoire, les Roumains échouant à la 3place et voyant leurs espoirs de disputer une phase de finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 1998 s'envoler avec le succès nord-macédonien.C'est écrit, Goran Pandev va sortir de sa retraite internationale dans un an pour guider la Macédoine du Nord au Qatar. À 39 ans, ça passe largement.