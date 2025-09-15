S’abonner au mag
Thomas Müller ravi de la victoire de l’Allemagne à l’Eurobasket

Les plaisirs simples de la vie.

Décidément, Thomas Müller a eu de quoi se réjouir pendant le week-end lors duquel il a fêté ses 36 ans. Après avoir inscrit un triplé à l’occasion de la plus grosse victoire de l’histoire de Vancouver en MLS, l’attaquant allemand a vibré devant la victoire de ses compatriotes en finale de l’Eurobasket ce dimanche. Face à la Turquie, la Nationalmannschaft l’a emporté au terme d’un match époustouflant (88-83) et ainsi décroché son premier titre de champion d’Europe depuis… 1993.

« Putain trop cool ! »

Une bonne nouvelle à laquelle Müller n’a pu s’empêcher de réagir comme à son habitude : authentique et sans filtre. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien du Bayern s’est fendu d’un message dans lequel il hurle « Ouaaaais ! C’est ça les mecs, putain, trop cool ! C’est nous les champions d’Europe ! » Après son titre de champion du monde décroché en 2023, l’Allemagne confirme sa suprématie sur le basket mondial.

De quoi inspirer Julian Nagelsmann d’ici l’été prochain ?

L’Espagne et la Belgique s’amusent, l’Allemagne l’emporte difficilement

JD

