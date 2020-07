La Ligue des champions asiatique va reprendre

TB

Plus que quelques semaines à attendre.À l'image de la Ligue des champions en Europe, la C1 asiatique va reprendre ses droits après avoir été interrompue par la pandémie de Covid-19 La Confédération asiatique a précisé ce jeudi les modalités de reprise de la compétition , qui sera de retour à partir du 14 septembre prochain.Les phases de poule seront divisées en deux zones : Est et Ouest et se disputeront sur terrain neutre, respectivement du 14 au 24 septembre et du 16 octobre au 1novembre. Viendra ensuite la phase finale, elle aussi sur terrain neutre et avec des confrontations sur un match sec et non plus en aller-retour. La finale se tiendra le 5 décembre prochain. Les villes dans lesquelles se joueront l'ensemble des matchs restent à déterminer.Alors, qui pour succéder au Al-Hilal de Bafe Gomis ?