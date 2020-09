La Ligue 1 en tête des cinq grands championnats sur le temps de jeu des jeunes

New @CIES_Football Weekly Post ranks 8⃣0⃣ top divisions worldwide according the % of minutes by Under 2⃣1⃣ players during last completed season: ?? 1st, ?? last ? ?? @eredivisie in the top 10, ??????? @premierleague in the bottom 10; full data https://t.co/zLbpTIklWd pic.twitter.com/eO8Zr9hvWi — CIES Football Obs (@CIES_Football) September 21, 2020

TB

La Ligue 1, tu lui parles pas d'âge.Dans une étude publiée ce lundi, le CIES se penche sur le temps de jeu des joueurs de moins de 21 ans dans 80 championnats à travers le monde. Et si l'Estonie et la Lettonie arrivent en tête des ligues où les jeunes jouent le plus (respectivement 31,1% et 27,2% du temps de jeu total), notre bonne vieille Ligue 1 arrive en tête parmi les cinq grands championnats. Depuis la saison 2015-2016, les clubs de l'Hexagone offrent en effet 15,4% de leur temps de jeu à des minots, à en croire l'Observatoire du football.La Bundesliga (13,1%), la Serie A (9,3%), la Liga (9%) et la Premier League (7,1%) sont larguées, mais pas autant que la Turquie et la Chine, habituées aux vétérans et bonne dernières. Une tendance qui se vérifie une nouvelle fois sur les quatre premières journées de championnat, avec déjà plusieurs révélations.Place aux jeunes.