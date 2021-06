La Ligue 1 diffusée sur Amazon et Canal+ sur la période 2021-2024

LF

Amazon entre dans lede la Ligue des talents.Un invité (pas si) surprise s'est inséré dans la course aux droits TV en France. Amazon est venu concurrencer Canal + et beIN Sports dans l'attribution des différents lots pour la diffusion de la Ligue 1 et s'est fait une place au moment de l'attribution des lots. Résultat, comme l'a annoncé RMC Sport, le groupe de Jeff Bezos diffusera huit matchs par journée en Ligue 1 comme en Ligue 2. Parmi ces huit rencontres, Amazon aura l'affiche du dimanche soir avec les(les dix gros chocs de la saison), pour un total de 250 millions d'euros par an (plus neuf millions d'euros pour les matchs de L2).Pas vraiment une victoire pour Canal+, qui voit un nouveau concurrent entrer dans la danse, alors que la chaîne cryptée conserve deux rencontres par journée sur sa grille (le samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures). Un accord qui s'étend sur la période 2021-2024 avec un montant annuel total de 663 millions d'euros.Il est loin, le fameux milliard.