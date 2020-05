La League One et la League Two bientôt arrêtées

FB

Clap de fin.Selon les informations de The Athletic , l'English Football League (EFL) devrait prochainement annoncer aux clubs de League One (D3 anglaise) et League Two (D4) l'arrêt définitif de la saison. Cette officialisation pourrait intervenir lundi ou mardi.Mercredi dernier, le président de l'EFL Rick Parry avait déjà fait savoir aux députés britanniques que cette sentence n'était plus qu'une question de jours. Toujours d'après le média, la Ligue devrait ensuite demander aux clubs de voter pour déterminer avec quelle méthode ils souhaitent décider du classement final. Celle d'un quotient prenant en compte le nombre de points pris par matchs joués, mais également le nombre de matchs joués à domicile et à l'extérieur, semble pour l'heure privilégiée.Puissant casse-tête.