La Lazio fait tomber le Milan et se replace pour la C1

Dans le choc de la 33e journée, la Lazio a littéralement fait exploser l'AC Milan (3-0) et se relance dans la course à la Ligue des champions. Joaquín Correa, auteur d'un doublé, a été le grand bonhomme de ce match, avant que l'inévitable Ciro Immobile ne plie en trois une équipe milanaise complètement hors sujet.

2

Les offensifs milanais à la ramasse

Lazio (3-5-2) : Reina - Marušić, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinković-Savić, L. Leiva, L. Alberto (Akpa Akpro, 88e), Lulić (Fares, 68e) - Correa (Pereira, 76e), Immobile (Muriqi, 88e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Calabria (Dalot, 69e), Kjær (Romagnoli, 74e), Tomori, Hernandez - Bennacer (Tonali, 69e), Kessié - Saelemaekers (Diaz, 63e), Çalhanoğlu, Rebić - Mandžukić (Leão, 63e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Deux minutes. C'est le temps qu'il a fallu à la Lazio pour faire plier l'AC Milan dans un choc qui sent bon la Ligue des champions, la vraie. Une action de classe de Joaquín Correa, un rush qui a transpercé la défense desavant une finition clinique face à un Gianluigi Donnarumma totalement dépassé. Deux buts de l'attaquant argentin et trois points qui permettent aux hommes de Simone Inzaghi de continuer à croire à une qualification directe pour la Ligue des champions, alors qu'ils sont pour l'instant à cinq points de la fameuse quatrième place.Battues lors de la précédente journée, les deux formations n'avaient pas le droit à l'erreur. Et ça, Joaquín Correa l'a bien compris. Son rush complètement dingue dès la deuxième minute a montré la voie à la Lazio, supérieure techniquement et physiquement face à des Milanais en manque d'efficacité devant le but de Pepe Reina. Et qui de mieux que Hakan Çalhanoğlu pour symboliser les 90 minutes hors sujet de l'AC Milan ? Le Turc aurait pu ouvrir le score dès vingt secondes de jeu, avant de louper une énorme opportunité à la demi-heure, sa frappe étant bien bloquée par la main ferme du portier espagnol. À la ramasse devant, les hommes de Stefano Pioli ont remercié la VAR, venue annuler le but du break de Manuel Lazzari juste avant la pause, pour un hors-jeu d'une demi-chaussure.Une punition retardée de quelques minutes, puisque ce diable de Joaquín Correa, encore lui, est venu enterrer les pauvres espoirs desd'une frappasse puissante dans un angle fermé, imparable pour Gigio Donnarumma. Un but contesté et contestable, puisque Daniele Orsato n'a pas vu la faute flagrante de Lucas Leiva sur Hakan Çalhanoğlu au début de l'action. Cet incroyable coup du sort n'a pas révolté les Milanais, bien au contraire. La Lazio a parfaitement maîtrisé son sujet dans le second acte, au point d'ajouter une troisième couche, Ciro Immobile envoyant une sacoche à ras de terre, quelques minutes après avoir touché le poteau de Gianluigi Donnarumma (80).Tueurs devant, lesont parfaitement muselé les attaquants, incapables d'apporter le moindre danger devant la cage de Pepe Reina. Le seul vrai danger offensif est venu d'un coup de boule de Franck Kessié, qui a vu son ballon mourir sur la barre de Pepe Reina. Une copie très insuffisante pour un prétendant à la C1, qui reste bloqué à la cinquième place et voit revenir son adversaire du soir à grandes enjambées. Six équipes vont désormais se tirer la bourre pour arracher les quatre tickets directement qualificatifs pour la coupe aux grandes oreilles, et un match en retard à disputer pour les poulains de Simone Inzaghi face au Torino, ça promet une fin de saison cinq étoiles.