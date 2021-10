La Lazio entourloupe l'Inter

Globalement dominée par une Inter remuante, la Lazio a cyniquement joué ses cartes en fin de match, pour infliger aux Nerazzurri leur première défaite de la saison (3-1).

42

L'Inter à tout faire

Anderson of Anarchy

SS Lazio (4-3-3) : Reina - Marušić, Luiz Felipe, Patric, Hysaj (Lazzari, 66e) - Milinković-Savić, Leiva, Basic (Luis Alberto, 66e) - Pedro (Zaccagni, 75e), Immobile, Felipe Anderson. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Inter (3-5-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Bastoni (Dumfries, 67e) - Darmian, Barella, Brozović, Gagliardini (Vecino, 67e), Dimarco - Perišić (Correa, 67e), Džeko (Lautaro Martinez, 76e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

On s'imagine bien Maurizio Sarri se griller une clope après ce match-là. Ce n'est pas tous les soirs qu'on scalpe le champion en titre. Et tant pis si la manière ne plaira pas à tout le monde. Dominée, sa Lazio s'est dégoté un penalty heureux. Puis a signé un pion quelques minutes plus tard, alors qu'un joueurse roulait encore de douleur au sol. On aura vu victoire plus propre, mais l'essentiel est ailleurs pour les Ciel et Blanc, qui reviennent au contact des cadors de la Serie A.Sur son petit nuage depuis le début de saison, l'Inter n'a pas prévu de redescendre de sitôt. Ce samedi, les Bleu et Noir bossent encore en s'appuyant sur une boîte à outils du genre merveilleusement fournie : Brozović joue les chefs de chantier dans l'entrejeu et multipliant les transversales, Škriniar fait dévisser les offensives adverses, et Barella perce d'entrée le mur, en se dégotant un penalty. Lancé en première intention par Darmian, l'ancien de Cagliari est irrégulièrement coupé dans son élan par Hysaj dans la surface. Perišić transforme la sentence dans un fauteuil, mais la Lazio n'a ensuite plus envie de faire office de paillasson. Les ailes romaines s'animent alors, dans le sillage d'un Felipe Anderson incandescent sur son côté droit. Après un débordement supersonique, le Brésilien sert Basic près de la cage à la demi-heure de jeu, mais la tentative du Croate est détournée avec habileté par Handanović.Après la pause, ce sont encore lesqui reprennent la main, dans le sillage d'un Brozović décidément impérial au milieu de terrain. Problème : lesmanquent de tranchant dans la finition, et la Lazio, inoffensive, peut au moins éviter de sombrer. Les Ciel et Blanc rament notoirement à créer du danger, mais Bastoni est sanctionné très sévèrement pour une main, après un duel aérien. Un cadeau plutôt heureux, qu'Immobile ne se prive pas de déballer, en inscrivant le penalty qui suit.Frustrant pour l'Inter, qui ne va pas tarder à perdre ses nerfs. Alors que Dimarco se roule par terre après un contact avec Leiva, la Lazio se refuse à arrêter le jeu. Lancé dans la surface, Immobile arme, tombe sur Handanović, mais Felipe Anderson, à l'affût, peut conclure de près. De quoi rendre fou furieux les gars de Simone Inzaghi, pour qui le jeu aurait dû être stoppé au départ de l'action. Un fait de jeu pas joli-joli qui laisse l'Inter désarmée. Milinković-Savić, de la tête, peut dès lors ajouter un troisième pion en fin de match. Rageant pour les Lombards, mais idyllique pour la Lazio, qui grimpe au 5rang de la Serie A.