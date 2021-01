La Lazio dispose de Sassuolo

4

Lazio (3-5-2) : Reina - Patric (Parolo, 67e), Acerbi, Radu - Lazzari (Lulić, 75e), Milinković-Savić, Lucas Leiva (Escalante, 75e), Akpa Akpro, Marušić - Correa (Caicedo, 67e), Immobile (Muriqi, 86e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli - Müldür (Raspadori, 90e+1), Ferrari, Marlon, Rogério - Locatelli, Obiang (Lopez, 76e) - Traorè (Boga, 76e), Đuričić, Defrel (Haraslin, 46e) - Caputo. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Sans faire de bruit, la Lazio enchaîne.L'équipe de Simone Inzaghi a aligné un quatrième succès de rang en championnat en disposant de Sassuolo à domicile, ce dimanche soir (2-1).Pourtant, tout n'avait pas super bien commencé pour les ouailles du frère de Pippo. À la suite d'un débordement de Filip Đuričić, c'est Francesco Caputo qui prend Pepe Reina à contrepied et qui lance les. Un pion qui a le mérite de réveiller la Lazio qui, après quelques assauts, va finir par revenir rapidement au tableau d'affichage : un corner bien botté par Joaquín Correa, un beau coup de tête de Sergej Milinković-Savić qui termine sous la barre, et voilà lesdéjà de retourLors du second round, Sassuolo redémarre bien, mais s'essouffle rapidement et va même laisser la Lazio passer devant. Adam Marušić réalise un festival côté gauche et délivre un caviar à Ciro Immobile qui inscrit son treizième but de la saison. En fin de rencontre, il faut un grand Andrea Consigli pour sortir une double parade devant les entrants Vedat Muriqi et Gonzalo Escalante pour ne pas voir l'addition se corser. Sans être flamboyante, la Lazio empile les succès et reste à trois points du podium.