La Juventus harponne Chelsea

Malgré de nombreuses absences, la Juventus a réalisé une très belle performance tactique pour piéger le champion d'Europe en titre, ce mercredi en Italie. Pris dans l'étau bianconero, Chelsea n'a presque jamais été dangereux au Juventus Stadium et repart donc la tête basse et pleine de doutes, quatre jours après sa défaite contre Manchester City. La saison est peut-être enfin pleinement lancée du côté de Turin.

Bloc contre bloc

Supersonique Chiesa

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Rabiot (McKennie, 77e), Locatelli, Bentancur (Chiellini, 83e) - Chiesa (Kean, 77e), Bernardeschi (Kulusevski, 66e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Chelsea (3-4-3) : Mendy - Rüdiger, Christensen (Barkley, 75e), Thiago Silva - Azpilicueta (Loftus-Cheek, 62e), Jorginho (Chalobah, 62e), Kovačić, Alonso (Chilwell, 46e) - Ziyech (Hudson-Odoi, 62e), Lukaku, Havertz. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Ne jamais prendre de haut une vieille dame, aussi affaiblie soit-elle. Telle est la leçon apprise par les champions d'Europe de Chelsea, venus en favoris défier une Juventus en déliquescence depuis le début de la saison. Oui, mais voilà, face au savoir-faire des Italiens, lesont finalement dû rendre les armes tactiquement, incapables de prendre à défaut le bloc adverse. Pire, les hommes d'un Thomas Tuchel colère tout au long de la soirée s'inclinent sur une flèche de Federico Chiesa, qui rate rarement sa cible. S'il n'a pas encore perdu la guerre, Chelsea cède dans la première bataille pour la suprématie de cette poule H.Une Juve largement diminuée, un Chelsea sûr de ses forces et un affrontement forcément déséquilibré ? C'est oublier bien vite la culture tactique de Massimiliano Allegri et des, pas effrayés par un rapport de force a priori nettement défavorable. Sur leur pelouse, les Italiens n'ont pas hésité à laisser outrageusement le cuir à des Anglais bien embêtés pour trouver le moindre centimètre d'espace. Sur un corner, Lukaku reprend bien timidement, sans se douter qu'il s'agirait de la seule frappe cadrée des siens (7). Le plan italien saute aux yeux sur un ballon coupé par Adrien Rabiot, détonateur de son équipe depuis son côté gauche, mais l'ancien milieu du PSG joue ensuite très mal le contre (16). Malgré une possession de balle, Chelsea subit quelques alertes, notamment par la fusée Chiesa, mais le champion d'Europe croise trop (20), alors que la frappe de Rabiot s'envole (31). Parfaitement serré par les chiens de garde Bonucci et De Ligt, Lukaku est bien trop seul, guère épaulé par Ziyech et Havertz, peu en vue. Insuffisant pour percer un coffre-fort aussi bien rodé.Et alors que l'on attend la réponse de Thomas Tuchel pour sortir son équipe du bourbier, elle va s'y enfoncer définitivement dès la reprise. Un long ballon de Bonucci, une déviation de la tête de Rabiot, un petit ballon dans l'intervalle de Bernardeschi, et Chiesa décroche la lucarne d'Edouard Mendy, alors que le chronomètre n'affiche que 11 secondes en deuxième période. Sûre de son fait, la Vieille Dame gère, et Bonucci se permet même de partir seul en contre, stoppé par Rüdiger (53). Les visiteurs sont à la peine pour s'approcher du but de Szczęsny et aimeraient bien compter sur le soutien de Locatelli, mais le tacle vers son but du milieu italien passe juste à côté (54). Tuchel a beau essayer de bouger ses pions, c'est Bernandeschi qui est tout proche du K.O. (64). Une fois n'est pas coutume, c'est sur leur seule situation de contre que les Londoniens font enfin monter les pulsations, mais le centre de Lukaku vers Kovačić est beaucoup trop long (81). Une dernière banderille du Belge (83), puis une autre d'Havertz sur un ultime corner (90+4), et Chelsea hisse finalement le drapeau blanc, tout en prenant rendez-vous pour le match retour, le 23 novembre prochain à Stamford Bridge.