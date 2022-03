La Juventus crucifie la Fiorentina et prend une option sur la finale

Ikoné touche le poteau

Terracciano - Odriozola, Milenković, Igor, Biraghi - Bonaventura, Torreira, Castrovilli (Duncan, 84e) - Ikoné (Gonzalez, 84e), Piątek (Cabral, 65e), Saponara (Sottil, 65e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.



Perin - Danilo, De Ligt, De Sciglio - Aké (Cuadrado, 46e), Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini - Kean (Morata, 59e), Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

LT

Malgré un match très moyen de la Juventus, ce sont les hommes d'Allegri qui ressortent vainqueurs de cette demi-finale aller à Florence. Les Turinois ont arraché cette victoire à la faveur d'un but contre son camp de Lorenzo Venuti en toute fin de rencontre.Dans le premier acte, pas grand-chose à se mettre sous la dent. La Fiorentina domine assez nettement, et la Juve est amorphe. Mais les locaux ne tentent leur chance que de loin, à l'image de Saponara (6), Bonaventura (13) puis Torreira (36). Le seul véritable frisson qui parcourt le dos de la Vieille Dame en première période vient de Jonathan Ikoné. Le joueur arrivé de Lille cet hiver n'a toujours pas trouvé le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs et n'est pas loin de le faire de fort belle manière. Malheureusement pour lui, son raid solitaire aboutit à une frappe croisée qui caresse le poteau avant de s'échapper en six mètres (26).C'est encore le Français qui secoue la rencontre dès le retour des vestiaires. Tout seul dans la surface, sur son pied gauche, bref dans une position idéale, il ne parvient pas à cadrer, et sa tentative échoue sur le montant de Perin, battu sur le coup (48). Attendu par tout un stade, à qui les dirigeants florentins ont distribué 10 000 sifflets pour l'accueillir comme il faut, Dušan Vlahović ne se distingue qu'à l'heure de jeu. Il est tout proche de lober Terracciano, mais le portier de laveille et détourne en corner (56). Plus rien à signaler jusque dans le temps additionnel où le centre fort de Cuadrado surprend Venuti qui ne peut que contempler son corps détourner le ballon dans ses filets. C'est cruel, mais c'est la Juve qui prend une option en attendant le match retour à Turin, le 21 avril prochain.