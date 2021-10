La justice espagnole ordonne l’emprisonnement de Lucas Hernández

? ÚLTIMA HORA?‍⚖️ El Juzgado de lo Penal Nº32 de Madrid cita a Lucas Hernández para que el día 19 de octubre se persone para elegir el Centro Penitenciario en el que ingresar pic.twitter.com/ynuKMESqRr — Diario AS (@diarioas) October 13, 2021

Lucas Hernández dans la tourmente.Le défenseur du Bayern et des Bleus devrait goûter à la prison pendant six mois, d'après AS . Le quotidien espagnol rapporte que le tribunal correctionnel de Madrid aurait envoyé une lettre d'assignation à comparaître pour le 19 octobre à 11h,. Et cela pour des faits remontant à plus de quatre ans.En cause,entre l'aîné de la fratrie Hernández et sa femme (Amelia de la Osa Lorente), commis en pleine rue en février 2017. Pour s'être échangé coups et griffures cette nuit-là, les deux personnes ont ensuite écopé d'une peine de 31 jours d'intérêt général assortie d'une ordonnance d'éloignement de six mois. Or, ils ont tous les deux contrevenu à cette ordonnance en s'envolant pour leur lune de miel en juin de cette même année. Lucas Hernández avait d'ailleurs été arrêté au retour de Miami à l'aéroport Adolfo-Suárez de Madrid-Barajas et traduit en justice (au contraire de sa compagne). Le parquet avait requis un an d'emprisonnement. Les appels successifs ont été rejetés, le dernier en décembre 2019.Toutefois, une fois rentré en prison, un nouveau recours pourrait être déposé pour permettre à Lucas Hernández d'en sortir.