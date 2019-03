La gauche, galère française

Après le forfait officialisé de Lucas Digne, Layvin Kurzawa est actuellement le seul latéral gauche apte en équipe de France. Flippant, à l'heure de croiser l'Islande ? Non... À condition que la poisse ne continue pas de s'en mêler.

.@LucasDigne est forfait pour France?Islande (cuisse gauche).Après concertation avec le staff médical, Didier Deschamps a décidé de le remettre à la disposition de son club. Le latéral gauche ne sera pas remplacé. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vuuLrIOv7Z — Équipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 23 mars 2019

Mendy-Hernández, des corps à bâtir

14 novembre 2014. Avec son trident offensif Karim Benzema Mathieu Valbuena (cherchez l'erreur), l’équipe de France est menée d'un but par l' Albanie en amical au Roazhon Park depuis la fin de la première mi-temps. Entre la 60et la 70minute, Didier Deschamps cherche à bousculer le score en procédant à trois changements : Yohan Cabaye sort pour l'entrée d' Antoine Griezmann , Lacazette laisse sa place à André-Pierre Gignac et... Layvin Kurzawa supplée Lucas Digne Mapou Yanga-Mbiwa , lui, reste sur la pelouse. Ces décisions portent leurs fruits, puisque Grizou égalise à un quart d'heure du terme sur une passe décisive de Christophe Jallet . Et voilà comment les Bleus arrachent un nul face à lade Lorik Cana (1-1).Si, maintenant que l'EDF est devenue championne du monde, cette période datant de quatre ans et demi évoque franchement peu de regrets, il en est de même pour les remplacements. Pourtant, le dernier évoqué avait des chances de redevenir réalité en Moldavie ou contre l' Islande pour les matchs de qualification comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. C'est dire comme le chantier au poste d'arrière gauche demeure d'actualité.Avec les blessures embêtantes et bien trop longues des deux Mondialistes Benjamin Mendy (neuf rencontres de Premier League cette saison) et Lucas Hernández (treize titularisations en Liga), Deschamps a en effet opté pour le recyclage. À savoir rappeler deux bonhommes qu'il connaît bien, mais qui n'ont jamais pleinement convaincu. Surtout en sélection. Des choix par défaut, donc, même si le patron s'en est défendu en conférence de presse en évoquant Kurzawa : «Comme Digne vient de déclarer forfait en raison d'une gêne à la cuisse gauche, le Parisien est donc le seul candidat naturel dans sa zone et a donc logiquement été propulsé en numéro un. Improbable, quand on sait que l'ancien Monégasque n'a été aligné d'entrée qu'à cinq reprises en Ligue 1. Pas inquiet, DD n'a même pas jugé utile d'appeler un joker pour faire le nombre. Parce qu'il considère que le temps ne le permet pas, ou parce qu'il ne voit pas aujourd'hui qui pourrait être à la hauteur du maillot tricolore ? «» , a répondu l'entraîneur face aux médias, comme s'il préférait un homme moyen venu de la droite à un individu inexpérimenté de gauche pour porter les offensives spécifiques de ce bord.Toujours est-il que le vide relatif observé à gauche de l'échiquier footballistique français n'a pas été préjudiciable en Moldavie , étant donné la faiblesse de l'adversité. Pourrait-il en être autrement contre l' Islande ? Bien entendu, même si Kurzawa est largement capable de mener à bien sa mission. Le problème, finalement, est ailleurs : il porte sur le long terme.Car avec Mendy et Hernández, Deschamps semblait véritablement avoir trouvé son binôme complémentaire (le premier est plus offensif, le second plus accrocheur) et durable (le premier soufflera sa 25bougie en juillet, le second vient de manger le gâteau avec 23 flammes dessus). C'était compter sans les pépins physiques, qui gâchent pour le moment la carrière (internationale autant qu'en club) de l'ex-Marseillais et qui empêche le bon développement du Madrilène. Digne et Kurzawa n'étant pas hyper fiables de ce point de vue-là non plus, le boss va sans doute devoir continuer à prospecter à l'avenir. En donnant une chance aux nouveaux, cette fois.