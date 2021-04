La France tape l'Angleterre

France (4-4-2) : Peyraud-Magnin - Morroni, De Almeida, Tounkara, Torrent (Périsset 84e) - Baltimore, Geyoro, Palis (Jaurena 59e), Diani (Dali 84e) - Katoto, Gauvin (Asseyi 59e) . Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Angleterre (4-2-3-1) : Roebuck - Greenwood (Charles 46e), Willamson (Wubben-Moy 64e), Bright, Daly - Scott (Nobbs 73e), Walsh - Mead (Hemp 64e) , Kirby, Parris (Kelly 46e) - White (England 73e). Sélectionneuse : Hege Riise.

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Prince Philip ou pas, ça joue. Quelques heures après l’annonce de la disparition du duc d’Edimbourg, l’équipe de France a pris le meilleur sur l’Angleterre en match amical, avant de se coltiner un autre gros morceau mardi, les États-Unis.Et pour ce premier test grandeur nature depuis plus d’un an, les Bleues ont montré qu’elles avaient du coffre. Emmené par une Baltimore avec des jambes de feu, le onze aligné par Corinne Diacre rentre devant à la pause. Déjà à l’origine de deux occasions franches (6, 30), l’ailière gauche du PSG ouvre le score d’une somptueuse frappe en lucarne, après un service intelligent de Diani, intenable face à Greenwood. Buteuse, la Titi parisienne aurait pu se muer quelques minutes plus tard en passeuse décisive, mais la reprise de Gauvin s’envole au-dessus de la cage de Roebuck (45+1). Peu sollicitée depuis sa propulsion au poste de gardienne n°1, Pauline Peyraud-Magnin a cette fois du pain sur la planche, mais la portière de l’Atlético de Madrid se montre intraitable face à Parris (24, 39).Le second acte se résume ensuite à une histoire de penaltys. Après un tampon de Daly sur De Almeida, Asseyi pense breaker les, mais Torrent, à la ramasse depuis le début du match, offre ensuite à Kirby l'occasion de se rebiffer. Et alors que l'Angleterre est à deux doigts de recoller au score, après le poteau touché par Walsh (81) Diani, la passeuse, et Katoto, la buteuse, prennent finalement les choses en main, et vivement l’Euro.