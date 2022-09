La France reprend un peu d’avance à l'indice UEFA

La France se donne un peu d'air face à la menace des Pays-Bas et du Portugal pour la cinquième place à l'indice UEFA https://t.co/aJ9md9DuvC pic.twitter.com/7tuaBoE24k — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 9, 2022

Belle moisson européenne pour la Farmer's League.Avec un bilan positif cette semaine en C1, C3 et C4, la France reprend un peu d'avance sur les Payas-Bas et le Portugal au classement UEFA, à la cinquième place. Un impératif puisque cette cinquième place octroiera jusqu'à quatre clubs dans la nouvelle formule de la Ligue des champions, à l'été 2024. Le sixième en aura trois au maximum et le septième deux. Les débuts ont été presque parfaits pour cette première journée des phases de groupes, puisque le PSG Rennes et Monaco ont remporté leurs duels. Nice s'est contenté d'un nul , tandis que Marseille, le vilain petit canard, s'est incliné les armes à la main . Grâce à ces bons résultats, la cinquième place de la France à l'indice UEFA (51,664 points) est confortée. Les Hollandais (sixième avec 50,100 points) et les Portugais (septième avec 48,049 points) restent aux aguets, prêts à bondir au moindre faux pas.Oui : le Nantes de Kombouaré a rapporté plus de points que l'OM.