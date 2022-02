La France bat son record de points à l'indice UEFA sur une saison

AEC

Cocorico ! Grâce aux victoires de l’OM et du PSG cette semaine en Coupes d’Europe, la France a battu son propre record de points à l'indice UEFA sur une saison : son total s'élève désormais à 15,083 en 2021-2022. Le précédent score s’élevait à 15 points, atteints lors de la saison 2019-2020. À titre de comparaison, la France n'a obtenu que 7,916 points la saison dernière. Avec encore six clubs qualifiés en Coupes d’Europe (PSG et Lille en C1, Monaco et Lyon en C3, Rennes et Marseille en C4), la France est largement en tête du classement des pays à l’indice UEFA de cette saison. Et ce n’est pas sans répercussion. Avec ces résultats, la France se maintient au cinquième rang au classement général de l'indice UEFA, calculé sur la base des résultats européens des cinq dernières saisons, derrière l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Une position essentielle à conserver pour l'attribution des places européennes en 2023-2024, un an avant l'apparition de la nouvelle mouture de la C1. Gros coup dur pour la FF Lose.