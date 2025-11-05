Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Ohain vs Leval FC

Il y a si peu de choses plus dangereuses qu’un corner lorsqu’il y a du vent. Et ça, ce joueur de l’Ohain l’a bien compris apparemment. Sur ce coup pied de coin frappé côté gauche, ce joueur opte pour un corner frappé très rentrant, tellement, qu’il finit au fond des filet de Leval FC. Ce ne sont pas les corners d’Arsenal mais c’est tout aussi efficace, reflet que l’audace paie toujours !

2/ Saint Michel Sports vs Dourdan Sport

Quand ton pire ennemi devient… toi-même. Sur cette action, difficile de ne pas blâmer la défense de Dourdan :qui ont rendu trois fois le ballon à leur adversaire de Saint-Michel à cause de mauvaises relances. Après deux occasions mal exploitées, le nº6 de Saint-Michel décide de prendre les choses en main et déclenche une belle frappe flottante.

3/ Louviers FC vs US La Barre

Une contre-attaque qui coûte cher. Après un bon débordement sur le côté droit, le joueur de Louviers réalise un centre quasi parfait dans la surface de réparation de l’US Barroise. Oui, quasi parfait, car le ballon est bien intercepté par le capitaine adverse, qui ne parvient toutefois pas à écarter le danger. Ce qui profite au nº8 de Louviers. Ce dernier attend le rebond pour nous gratifier d’une belle retournée sous la barre du gardien de l’US La Barre. De quoi mettre la barre très haute !

4/ Mamers SA vs Ambrieres Cigné

À cette distance, Mamers peut s’en vouloir d’avoir concédé un coup franc. La punition n’aura pas tardé : le nº10 de Cigné trépigne d’impatience à l’idée de frapper ce coup de pied arrêté si bien placé. De quoi idéalement brouiller les pistes pour que son coéquipier, le nº7, télécommande le ballon en direction des filets du portier de Mamers, complètement scotché sur cette action. Le mur de cinq joueurs n’aura servi à rien…

5/ Chateauneuf sur Isère vs CS Chateauneuf de Galaure

Pourquoi avoir besoin de ses coéquipiers, quand on peut tout faire tout seul ? Dans ce duel entre deux équipes de Châteauneuf, le nº3 de Châteauneuf de Galaure est lancé et n’a qu’un seul objectif : finir cette occasion de la plus belle des façons. Une tête pour contrôler le ballon, deux crochets pour éliminer ses vis-à vis et une splendide frappe enroulée de son pied droit, qui lobe même le gardien adverse. La spéciale pied droit, le bon clin d’œil à Titi Henry !

Micky van de Ven, le défenseur qui rêvait d’attaquer