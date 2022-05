La Fiorentina achève la Juve, Empoli sèche l'Atalanta

Pour le dernier match de Chiellini et Dybala en, la Juventus ne change tristement pas grand-chose. La Vieille Dame propose un jeu déficient, un bloc bas et beaucoup d'attentisme, face à une Fiorentina dominatrice et entreprenante. Très justes techniquement, les Violets sont finalement récompensés quand Duncan vient fusiller Perin, après un gros cafouillage dans la surface. Complétement anesthésiée, la Vieille Dame ne sera pas beaucoup plus à son avantage dans le second acte. Bonucci commet même une faute idiote dans les seize mètres sur Torreira, dans le temps additionnel. González transforme le penalty qui suit, et la Fiorentina décroche sans sourciller sa place pour la C4. Quatrième, la Juve verra la saison prochaine une Ligue des champions où elle ne montre plus rien de probant depuis trois longues saisons.Lajoue avec la Fiorentina un duel à distance, pour empocher un billet pour la Ligue Europa Conférence. Forcément, lesde Gasperini se bougent le popotin, dans le sillage de Zapata et Boga, qui empilent les occasions. L'Atalanta remet ça dans le second acte, mais joue de malchance, alors que Boga tape le poteau. Pas de pot pour les Bergamasques, définitivement refroidis par un joli intérieur du pied de Štulac en fin de match. Cruel pour les, qui ne disputeront donc pas de compétition européenne pour la première fois depuis l'exercice 2017-2018.Empêcheur bien connu de tourner en rond, le Hellas distille d'entrée de jeu son poison qui rend fou. La Lazio en perd la boule derrière, et Simeone peut ouvrir la marque d'un coup de tête placé. Lasagna double vite la mise du gauche, mais les Véronais vont à leur tour se mettre à dérailler. Bien servi par Felipe Anderson, Cabral peut réduire le score dans la surface. Mêmes hommes, mêmes effets quelques minutes plus tard : Cabral tente sa chance, le cuir revient avec réussite sur Felipe Anderson, qui peut ajuster Alessandro Berardi. Le portier du Hellas n'est pas au bout de ses peines : peu après la pause, il repousse dans les pieds de Pedro un tir de Felipe Anderson, qui n'a plus qu'à conclure de près. Bonheur pour les: la défensese débranche le cerveau, et Kamenović offre sur un plateau l'égalisation à Hongla, qui marque dans le but vide. Sans conséquence pour la Lazio : le club du Latium termine sa saison cinquième de Serie A, un point devant la Roma, avec qui il disputera donc la Ligue Europa la saison prochaine.