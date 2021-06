La Croatie a arboré un damier tendancieux face à l'Espagne

AL

Un Euro des plus politiques Il fallait avoir des yeux de lynx ou le nez creux. Ce mardi, la Croatie a vécu une soirée prolifique mais s'est inclinée face à l'Espagne (3-5, ap) en huitièmes de finale et a quitté l'Euro 2020 par la petite porte, en fin de cycle. Mais ce n'est pas tout. Le journaliste serbe Bojan Babić a remarqué un détail troublant et très bien dissimulé sur la tunique noire des: sur le drapeau croate incrusté, juste entre l'emblème de la Fédération et le logo de l'équipementier, le damier était inversé.Où est le problème ? Ce n'est pas le damier utilisé sur l'actuel drapeau de la Croatie, mais le damier de l'État indépendant croate (NDH), État fantoche et fasciste, à la solde du Troisième Reich et dirigé par Ante Pavelić (1941-1945). Avant d'être réintégré à la Yougoslavie sous Tito, celui-ci était un théâtre des atrocités commises par ses Oustachis à l'encontre des minorités du pays (Serbes, musulmans, juifs), dans le cadre d'une politique raciale répressive et discriminatoire.Espérons que ce ne soit qu'une triste erreur de l'entreprise chargée du floquage.