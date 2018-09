La clé à Mollet

Caen Montpellier Ligue 1 Diffusion sur

La branche montpelliéraine

« J’ai insisté auprès du président pour le prendre. Amener avec nous en Ligue 1 des bons joueurs de Ligue 2 était la politique de recrutement à ce moment. »

Metz, à double tranchant

« Il a su se relancer, alors qu’il ne faisait pas l’unanimité au club, donc je lui dis bravo. C’est quelqu’un d’un peu cabochard, ce qui est une qualité aussi. »

Aux Poussots dès les poussins

Se fâcher tout roux

« Je me souviens qu’il a fait quelques allers-retours avec les jeunes car il fallait lui remettre les idées en place. Mais en général, il revenait encore plus fort derrière. »

Demande en mariage

« Avoir un joueur avec cette mentalité-là dans un groupe, ça ne peut qu’être bénéfique. »

Par Andrea Chazy et Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par AC et MR.

Le seul coin dans lequel Florent Mollet aime se retrouver est celui d’une surface de réparation. Et encore. Quand il s’y trouve, comme ce 18 août, c’est pour envoyer un pétard dans la lucarne opposée – celle de Régis Gurtner en l'occurrence – et attirer l'œil de n'importe quel être humain. Pour ce qui est alors sa deuxième apparition en match officiel sous son nouveau maillot montpelliérain, le milieu offensif a choisi le fracas pour se distinguer. «» , assure l’intéressé. Ces caramels sont, depuis ses débuts au Dijon FCO, sa manière à lui de sortir de l’ombre, là où il ne supporte pas d'être cantonné. «, réagit Olivier Dall’Oglio, qui l’a rencontré en 2010 sur les terrains du centre de formation de Dijon.Une signature déjà dévoilée au Vélodrome il y a quelques mois, un soir de naufrage avec le FC Metz, où en deux banderilles , il avait permis aux Grenats de sauver les apparences (6-3). «, rembobine Florent Mollet.» Mais cet exploit, dans la déroute des siens, est certainement celui qui a permis au grand public de mettre un visage sous cette toison rouquine. Et son éclair au stade de la Licorne aura le même effet, tout en contribuant à son intégration dans le onze de Michel Der Zakarian. Lui sera le détonateur d’un trio offensif - composé de l’explosif Andy Delort et de la mèche Gaëtan Laborde - censé apporter de la folie au bloc compact du MHSC.Une place dans un effectif de Ligue 1, l’endroit parfait pour s’exprimer et s’affirmer à 26 ans comme un titulaire à part entière. «, explique William Rémy, proche de Flo depuis l’époque dijonnaise et passé lui aussi par la maison héraultaise.» Au bout des discussions : un chèque de 2,6 millions d’euros signé par Laurent Nicollin, qui lui permet de continuer sa progression dans l’élite. «, explique le néo-Héraultais.Ce n’est pas la première fois que Florent Mollet saute d’un train qui va dans la mauvaise direction pour en attraper un autre qui roule sur les bons rails. En 2016, déjà, il avait suivi le promu lorrain en Ligue 1, alors que Créteil, club où il avait brillé la saison précédente, descendait en National. À l’époque, c’était Philippe Hinschberger qui avait été séduit par le joueur cristolien. «, assure l’ancien coach messin, aujourd’hui à Grenoble.À Saint-Symphorien, le garçon débarque d’abord dans la peau de doublure du capitaine Renaud Cohade. Pour sa première saison, il se familiarise avec ce nouvel environnement, grappillant de plus en plus de temps de jeu. «, raconte Hinschberger.» Alterner les hauts et les bas fait aussi partie de l’apprentissage du haut niveau, chose que Florent Mollet semble avoir plus de mal à gérer. «» , confie l'ancien coach du FC Metz. «(en soutien de l’attaquant, N.D.L.R.)(de milieu gauche, N.D.L.R.)» Du moins pas dans l’immédiat.Si le signal est brouillé avec Hinschberger, il sera rétabli quand Frédéric Hantz accepte fin octobre de se lancer dans une mission maintien déjà très compromise. «, apprécie Mollet.» Ainsi, Mollet est le grand bénéficiaire de ce mouvement sur le banc de touche : en 21 matchs de Ligue 1 sous les ordres de son nouvel entraîneur, le milieu inscrit 7 buts et impressionne par son niveau de jeu. Obligeant même les plus dubitatifs, comme Hinschberger, à reconnaître sa force de caractère. «Être dos au mur et contesté, des sensations que le gamin de Fontaine-lès-Dijon a toujours connues, depuis l’âge de sept ans au DFCO. «, déplore Florent.» Un constat que partage Olivier Dall’Oglio : «» . Des caractéristiques qu’il partage avec ses deux idoles : Deco, en qui il s’est «» , et Paul Scholes, à qui on l’a souvent comparé, aussi pour une proximité capillaire.Dans son cocon dijonnais, il s’épanouit suivi de près par ses parents. «(l’ancêtre du DFCO, n’ayant pas joué plus haut que le National, N.D.L.R.)» Dans son parcours sport-études, Florent passe ses années lycée principalement avec Pierre Mangold et Xavier Audergeon, compères de football, mais aussi de sorties McFlurry au McDo du coin le mercredi après-midi. «, embraye Xavier, qui gère aujourd’hui les U13 du Gulf Coast Rangers FC aux États-Unis."De toute façon, quoi qu’il arrive, je serai pro." » Chose faite quand Dijon retrouve la Ligue 2 après avoir passé une tête en première division.En 2012, Dall’Oglio prend en charge l’équipe fanion, entraînant Florent dans son sillage. Fait historique en Bourgogne : Mollet devient le premier jeune du club à signer pro. «» Un statut d’espoir local qui lui permet de devenir un joueur majeur dans ce nouveau cycle bourguignon, au point de commencer 32 matchs sur la saison 2012-2013. Sans pour autant que l’essai soit définitivement transformé. «(celle de Johan Gastien notamment, N.D.L.R.), déroule Dall’Oglio.Un côté nerveux qu’usait jusqu’à la moelle le gardien Xavier Audergeon, lors des entraînements en jeunes : «Dall’Oglio abonde : «Après trois saisons en dents de scie, Florent trouve un premier test loin de ses bases, à Créteil. Une nouvelle étape vers l’émancipation que le Dijonnais digère rapidement, notamment sur le terrain où il boucle la meilleure saison de sa carrière (36 matchs, 11 buts, 4 passes décisives et 7 cartons jaunes) dans un contexte compliqué (des mauvais résultats et un entraîneur, Thierry Froger, qui quitte le club après avoir été agressé dans les couloirs du stade Duvauchelle ). Un exil qui ressemble à une découverte du monde adulte. «, reconnaît-il."Merde, il va falloir que je me fasse à manger, que je fasse des courses, que je me prenne en main et il n’y aura personne pour assurer mes arrières." » Pour Dall’Oglio, «Un nouveau départ réussi pour « La Mollette » , facilité par une intégration optimale. «, assure Bagaliy Dabo, son ancien coéquipier d’attaque à Créteil.» La preuve que lorsque la confiance l’habite, Flo est capable de toutes les excentricités et de quitter sa carapace. Comme lors d’un séjour en Espagne avec ses potes Loïs Diony, Jérémie Bela et William Rémy. «, raconte ce dernier.(Rires.)» Version démentie par l’accusé : «Chez Mollet, la confiance est une condition pour affirmer ses ambitions. «, affirme Dabo.» Pour l’avenir, Olivier Dall’Oglio ne se fait pas trop de soucis : «» Et quoi de mieux que de jouer à côté d’Andy Delort pour voir un Mollet gonflé à bloc ?