La candidature de Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne compromise

Élections à la Présidence de la FIF : L’Association des Footballeurs Ivoiriens porte son choix sur Idriss Diallo pic.twitter.com/ZGu7Vssz2v — Lᴀ Cᴏ̂ᴛᴇ ᴅ’Iᴠᴏɪʀᴇ Esᴛ Cʜɪᴄ?? (@CotedIvoire_off) July 13, 2020

Le Board de @FIFProAfrica se désolidarise de la position de @AFI_FIFPro, qui a refusé de parrainer @didierdrogba, candidat à la présidence de @FIFCI_tweet, et prive son membre fondateur et vice-président, du soutien légitime qu’il était en droit d’attendre de sa propre famille. pic.twitter.com/rv6ph6XvkW — FIFPro Africa (@FIFProAfrica) July 14, 2020

Ils n'ont pas les yeux en face des trous, ces Ivoiriens.Alors qu'il comptait se présenter à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Dider Drogba n'a pas reçu le soutien de l'association des joueurs de son pays, ce qui remet fortement en cause sa candidature. «[l'actuel vice-président de la FIF] » , a annoncé l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI) dans un communiqué ce mardi.La FIFPro Afrique, section africaine du syndicat international des joueurs, est dans l'incrédulité la plus totale, tout comme Yaya Touré, qui avait déjà avec son frère Kolo manifesté son soutien à l'ancien Marseillais : «Parmi les cinq groupements pouvant parrainer un candidat, quatre ont déjà fait leur choix : l'Association des anciens joueurs et l'Amicale des arbitres parrainent le président de la Ligue, Sory Diabaté, tandis que l'Amicale des entraîneurs et désormais l'AFI ont jeté leur dévolu sur Diallo. Et le soutien de cette dernière devait être le fondement de la candidature de Drogba , qui ne peut désormais plus compter que sur le parrainage de l'Amicale des médecins ; s'il ne l'obtient pas, l'ancien buteur de Chelsea devra probablement rallier un camp ou se résigner à patienter quatre ans de plus.L'Olympique de Marseille se frotte déjà les mains.