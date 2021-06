L'Ukraine s'impose d'une courte tête contre la Macédoine du Nord

Ukraine (4-3-3) : Bushchan - Karavayev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko - Shaparenko (Sydorchuk, 78e), Stepanenko, Zinchenko - Yarmolenko (Tsyhankov, 70e), Yaremchuk (Besyedin, 70e), Malinovskyi (Sobol, 90e+2). Sélectionneur : Andriy Shevchenko.



Macédoine du Nord (3-4-1-2) : Dimitrievski - Ristovski, Velkoski (Tričkovski, 85e), Musliu - Nikolov (Trajkovski, 46e), Ademi (Ristevski, 85e), Spirovski (Churlinov, 46e), Alioski - Bardhi (Avramovski, 77e) - Pandev, Elmas. Sélectionneur : Igor Angelovski.

Accrochée par une valeureuse équipe nord-macédonienne, l'Ukraine s'est finalement imposée (2-1), ce jeudi à l'Arena Națională de Bucarest, et prend une belle option dans la course aux huitièmes de finale.D'entrée de jeu, l'Ukraine se montre dangereuse sur les buts de Dimitrievski, mais le portier des Lions Rouges est impérial (5, 8, 28), tout comme Ristovski, auteur d'un retour héroïque sur Yaremchuk (11). Mais à force de plier, la défense des hommes d'Igor Angelovski fini par céder sur le 42but en sélection de Yarmolenko, après un corner délicieusement dévié au premier poteau par Karavaev. Cinq minutes plus tard, c'est au tour de Yaremchuk, parti à la limite du hors-jeu, de faire le break pour les hommes de Shevchenko. Goran Pandev pense réduire l'écart avant la pause, mais le vétéran du Genoa est signalé hors-jeu (39).Les débats s'équilibrent en deuxième mi-temps et les gardiens des deux équipes enchainent les parades, surtout Buschchan qui réalise une parade exceptionnelle en détournant sur sa barre une lourde frappe de Trajkovski (54), avant de s'incliner quelques secondes plus tard face à Alioski, après avoir repoussé dans un premier temps le penalty du milieu nord-macédonien. Une réaction isolée puisque les Ukrainiens reprennent vite le dessus et passent proche de tuer le match, mais ni Tsyhankov (74), ni Malinovskyi sur un penlaty très litigieux (84) ne parviennent à planter le troisième pion, sans conséquence sur le score final malgré un dernier frisson de Trajkovski (90+4).Bon, la Macédoine du Nord c'était fun, mais il va probablement falloir lui dire au revoir.