L'Ukraine glace la Suède sur le gong

Malmenée durant une grosse partie du match, l'Ukraine a profité d'une expulsion suédoise durant la prolongation pour pousser et arracher la victoire dans les dernières secondes (1-2 ap) dans un Hampden Park de Glasgow qui a littéralement explosé au moment où le ballon d'Artem Dovbyk est arrivé au fond des filets. La bande de Shevchenko a rendez-vous avec l'Angleterre en quarts de finale.

Luka Yarmolenko Quaresma

Artem in extremis

Suède (4-4-2) : Olsen - Lustig (Krafth, 83e), Lindelöf, Danielson, Augustinsson (Bengtsson, 83e) - Ekdal, Olsson (Helander, 100e), Larsson (Claesson, 97e), Forsberg - Isak (Berg, 97e), Kulusevski (Quaison, 97e). Sélectionneur : Janne Andersson.



Ukraine (4-3-3) : Bushchan - Karavaev, Kryvtsov, Zabarnyi, Matvienko - Zinchenko, Stepanenko (Makarenko, 94e), Sydorchuk (Bezus, 117e) - Shaparenko (Malinovskyi, 60e), Yarmolenko (Dovbyk, 105e), Yaremchuk (Besedin, 90e (Tsygankov, 100e)). Sélectionneur : Andriy Shevchenko.

Un coup de boule dans les dernières secondes de la prolongation d'un joueur qui venait d'entrer 15 minutes plus tôt, et qui n'avait jamais marqué le moindre but avec sa sélection. Voilà comment s'est terminé ce match à Hampden Park, à Glasgow, qui a donc vu l'Ukraine se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro 2020 aux dépens de la Suède (1-2). Et finalement, ces huitièmes de finale aux scénarios totalement fous ne pouvaient pas se terminer autrement. Certains craignaient que ce Suède-Ukraine en clôture casse l'ambiance, il n'en a finalement rien été. Et il n'y a plus qu'à espérer que celui qui a écrit le script des huitièmes soit reconduit pour le tour suivant.En Suède, on ne change pas une tactique qui gagne. Alors comme lors de leurs trois matchs d’une poule qui les a vus terminer invaincus et à la première place, les Suédois ont attaqué ce huitième de finale sans vouloir monopoliser le ballon. Pour autant, cela ne veut pas dire que les coéquipiers de Dejan Kulusevski, remis après avoir contracté la Covid-19, et titulaire pour la première fois de cet Euro, ne savent pas utiliser le cuir. Et ils l’ont prouvé sur quelques phases de jeu dignes des plus belles parties de five, à l’image de celle qui a mené à cette frappe d’Alexander Isak rasant le poteau de Georgiy Bushchan (18). En face, les Ukrainiens s’en sont, comme souvent, remis au talent d’Andriy Yarmolenko. Et cela fonctionne puisque l’ailier de West Ham fait briller Robin Olsen (10), avant d’envoyer un amour de centre de l’extérieur du pied pour Oleksandr Zinchenko, au second poteau, décochant une puissante reprise de volée qui termine au fond des filets. Un but qui ne va pas assommer la Suède. Bien au contraire. Et juste avant la pause, Emil Forsberg dégaine une frappe des 25 mètres qu'Ilya Zabarnyi dévie dans son propre but. L’attaquant du RB Leipzig confirme ainsi sa bonne forme puisqu'il s’agit de son 4but dans cet Euro, sur son... 4tir cadré.Avec deux équipes qui veulent jouer les contres, il faut bien qu’il y en ait une qui cède et qui fasse tourner le ballon. Et c’est la Suède qui l’a fait en seconde période. Une stratégie qui lui a coûté un poteau sur une frappe de Sergiy Sydorchuk (54). Mais qui a surtout permis à Dejan Kulusevski de faire briller Georgiy Bushchan (65), et à Emil Forsberg de tester la solidité du poteau (55) et de la transversale (68). Au bord du précipice, les deux équipes ont finalement levé le pied en attendant la prolongation. Trente minutes supplémentaires où les actions auront été rares. Au contraire des blessures, à l’image de Yarmolenko ou des K-O d’Emil Krafth et de Marcus Berg, et des fautes avec en point d’orgue ce tacle de Marcus Danielson sur le genou du pauvre Artem Besedin, obligeant la Suède à terminer la rencontre en infériorité numérique (99). Jusqu’à ce coup de boule salvateur d’Artem Dovbyk dans les dernières secondesqui permet à l’Ukraine de se qualifier pour le premier quart de finale d’Euro de son histoire et où elle retrouvera l’Angleterre. Une équipe contre qui elle s’était inclinée lors de l’Euro 2012. À l’époque, Andriy Shevchenko était sur la pelouse.