L’UEFA signe un contrat record pour la diffusion de la C1 aux États-Unis

Ronald Pognon. Selon AS et, l'UEFA a vendu les droits TV de la Ligue des champions aux géants américains CBS, Viacom et Paramount, pour la somme record de... 1,5 milliard d'euros, sur six saisons. Un accord spectaculaire pour la diffusion de la C1 outre-Atlantique, qui amènera près de 250 briques dans les caisses de l'UEFA chaque année.Cette augmentation de plus de 100 millions par rapport à l'année écoulée est liée au changement de format de la coupe aux grandes oreilles, dès 2025 : plus d'équipes, plus de matchs, plus de liquidités. C'est également la première fois que l'UEFA signe un contrat de diffusion supérieur à trois ans. Là aussi, afin d'augmenter ses revenus de manière substantielle.Elle est là, la vraie Superligue.