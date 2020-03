L'UEFA défend sa décision d'avoir maintenu Atalanta-Valence

The UEFA president has issued a statement after criticism that the Champions League fixture went ahead — Goal News (@GoalNews) March 30, 2020

« C'est pas nous , c'est eux ! »Dans des propos relayés ce lundi par, Aleksander Čeferin, président de l'UEFA, a défendu la décision de maintenir la rencontre entre Atalanta et Valence le 19 février dernier. Le huitième de finale aller de Ligue des Champions avait pu se tenir à San Siro devant plus de 40 000 personnes malgré l'arrivée du coronavirus dans le nord de l'Italie.Un mois plus tard, un tiers des effectifs de Valence ont été testés positifs au Covid-19 tandis que la Lombardie, et notamment la ville de Bergame, fait face à une situation sanitaire dramatique.Organisatrice de la compétition, l'UEFA a dû faire face à de nombreux reproches pour avoir laissé la rencontre se dérouler normalement. Mais Ceferin a rejeté toutes critiques, estimant qu'à cette époque, rien ne laissait présager de l'ampleur de la crise : «» , affirme-t-il avant de se décharger de toute responsabilité aux dépens des autorités italiennes. «Pour qui la patate chaude ?