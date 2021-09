L'UEFA analyse les raisons de la défaite anglaise à l'Euro

The UEFA EURO 2020 technical report is now live and covers the trends and developments observed during the tournament, including key statistics and tactical video clipshttps://t.co/rNxSqekK29 pic.twitter.com/kQzklNv9nn — Tom Cooper (@tom_cooper88) September 14, 2021

Chronique d'un échec.L'UEFA a publié ce mercredi un gigantesque rapport dans lequel elle dévoile, à l'aide de plusieurs coachs, toutes les tendances et évolutions observées lors de ce tournoi riche en buts. L'association européenne s'est également amusée à décortiquer les évolutions tactiques durant la finale . Une analyse qui porte préjudice à l'Angleterre et explique en partie sa défaite aux tirs au but.Si pour David Moyes, Gareth Southgate a bien préparé son match, comme en témoigne l'ouverture du score précoce, la réalisation de Luke Shaw a finalement desservi les, comme le souligne Aitor Karanka :Une véritable peur qui se voyait dans les statistiques, puisque les Anglais sont tombés à 35% de possession - soit leur plus faible total du tournoi - 45 minutes après leur but.L'association européenne a également noté l'abus de longs ballons, notamment par Jordan Pickford. Le portier d'Everton a effectué 26 dégagements pendant le match. Une tactique inutile à cause de l'arrière-garde transalpine composée de Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. Une impression confirmée par le Danois Peter Rudbæk :Et si la raison était tout simplement que l'Italie était trop forte