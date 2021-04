LF

Nouveau scandale dans les Balkans. L'hebdomadaire serbe Nedeljnik révèle ce mercredi que l'UEFA a signalé 81 matchs suspects à la Fédération Serbe de football au cours des cinq dernières années. La pire situation a eu lieu entre 2017 et 2019, et cela n'a abouti qu'à deux sanctions. Le FK Jagodina et le FK Borac 1926 Čačak, en D2, ont été punis car les joueurs avaient parié sur leur propre défaite, en misant sur le score exact qui plus est. C'est ainsi que Jagodina a perdu 3-0 contre le FK Trayal le 25 mars dernier et Borac s'est incliné 1-0 face au FK Železničar Pančevo le 6 mars.Ce sont en général les bookmakers qui remarquent les fraudes, étant les plus touchés par les pertes financières, et collaborent donc avec l'UEFA et la FIFA. Avec deux sanctions sur 81 matchs reportés, on se doute que la fédération serbe ne fait pas tout son possible pour empêcher son championnat d'être gangrené. On peut même se demander si elle est n'est pas complice, quand on sait que son président Slaviša Kokeza a été arrêté il y a peu, accusé de liens avec la mafia. Un problème qui ne s'arrêtera jamais.