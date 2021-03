Marseille s'offre Brest au buzzer

Marseille va mieux. Pour sa deuxième sur le banc, Jorge Sampaoli a vu ses hommes arracher une nouvelle victoire dans les derniers instants de la rencontre. Si tout n'a pas été parfait, Florian Thauvin et ses coéquipiers sont montés en régime en seconde période pour l'emporter malgré l'égalisation brestoise à vingt minutes du terme (3-1).

Milik, c'est chic

Luis Henrique sort de nulle part

Olympique de Marseille (5-3-2) : Mandanda - Lirola, Ćaleta-Car, Balerdi, A. González (Luis Henrique, 77e), Nagatomo (Sakai, 66e) - Kamara, Khaoui (Gueye, 46e), Thauvin - Payet (Cuisance, 84e), Milik (Benedetto, 84e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Brest (4-2-3-1) : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Brassier, Chardonnet, Perraud - Lasne (Fadiga, 63e), J. Lucas - Charbonnier (Belkebla, 77e), Faivre, Le Douaron (Cardona, 63e) - Mounié. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Jorge Sampaoli a-t-il pris dans ses bagages le bon antidote pour soigner son Olympique de Marseille, malade depuis de longs mois maintenant, au moment de s'envoler en provenance de l'Argentine ? Le technicien argentin l'a peut-être pensé ce samedi après-midi, au moment de voir son équipe se décomplexer progressivement face à Brest et arracher le succès dans les derniers instants. Honteux il y a tout juste une semaine en Coupe de France, les Olympiens se sont montrés insipides pendant 45 minutes. Avant d'ouvrir le score grâce à Arkadiusz Milik sur leur première frappe cadrée et de monter en puissance après le repos, les Marseillais démontrant qu'il leur reste tout de même un brin de talent. Ainsi que quelques zestes d'envie, aussi, pour aller décrocher la victoire dans les derniers instants. Tout n'a pas été parfait, mais la reconstruction de cet OM-là a bel et bien débuté.Une nouvelle fois aligné en 5-3-2 avec Florian Thauvin dans l’entrejeu, l'Olympique de Marseille peine à aller de l'avant, trop dépendant de l'apport de latéraux bien inoffensifs. Le rare danger devant les buts de Larsonneur découle ainsi des coups de pied arrêtés du champion du monde tricolore, bien peu visible dans le jeu et frustré. À l'image de son règlement de compte sur Jean Lucas, qui lui vaut un avertissement (38). Guère mieux pour Brest, qui a laissé la justesse technique en Bretagne. Pas pratique pour faire trembler Steve Mandanda, même si Ćaleta-Car essaie de s'en charger lui-même. Lirola déboule enfin pour chercher Milik dans la surface, sans succès, avant que la remise de Payet ne soit coupée par l'arrière-garde bretonne (41). Il faut finalement attendre le temps additionnel du premier acte pour voir Arkadiusz Milik faire mouche, sur la première frappe cadrée de la rencontre : après un relais avec Payet, le Polonais ajuste Larsonneur d'une frappe croisée parfaite sans un coup d’œil vers le but. Un vrai geste de buteur, pour égayer l'après-midi.Certes, le ballon est brestois dans l'entame de la seconde période. Mais cette fois, Marseille enchaîne enfin les mouvements offensifs. Lirola se projette vers l'avant pour voir son piqué être sauvé sur la ligne (53), avant de buter sur Larsonneur en angle fermé (58). Les hommes de Sampaoli mettent davantage de rythme, et gagnent en confiance. Mais Florian Thauvin manque de jus pour conclure, parfaitement lancé côté droit par Payet (60). Et va s'en mordre les doigts en voyant Lirola se faire monter dessus par Lilian Brassier, qui égalise d'une tête croisée. Sur la première frappe cadrée des visiteurs, bien sûr. Ćaleta-Car tente d'expier les péchés de la défense olympienne, mais Larsonneur n’en a cure (76) et reste concentré pour sortir le coup franc trop sage de Payet (82). Reste que ce nouveau Marseille a de la ressource : sur une perte de balle d'un Jean Lucas impeccable jusque-là, c'est Florian Thauvin qui se retrouve à la conclusion pour offrir la victoire aux siens sur un service de Luis Henrique. Le jeune Brésilien s'offrant même un doublé de passes décisives, en régalant Michaël Cuisance dans la foulée pour sceller la victoire. Leest peut-être né.