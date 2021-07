L'OL de Bosz concède sa première défaite contre le Sporting

Sporting Portugal (3-4-3) : Adan - Coates, Inacio, Feddal - Esquaio, Nuno Mendes (Vinagre, 63e), Palhinha (Tabata, 69e), Nunes - Gonçalves (Nuno Santos, 57e), Jovane (Plata, 69e), Paulinho (Tiago Tomas, 69e). Entraîneur : Ruben Amorim.



Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes - Dubois (Gusto, 66e), Marcelo, Diomandé (Denayer, 46e), Henrique (Thiago Mendes, 46e) - Aouar, Jean Lucas (Keïta, 73e), Caqueret (Cherki, 73e) - Toko Ekambi (Slimani, 73e), Dembélé (F. Da Silva, 73e), Cornet. Entraîneur : Peter Bosz.

À deux semaines de la reprise de la Ligue 1, l'OL se saborde face au Sporting.Pour cette affiche face au champion du Portugal à Lisbonne, Peter Bosz sort quasiment son équipe type. Comme lors des premières rencontres, les Gones appliquent à la lettre le plan du technicien néerlandais : pressing haut et récupération du ballon dans le camp adverse. L'OL ne tarde pas à concrétiser sa domination grâce à Houssem Aouar, à la conclusion d'une superbe action collective, ponctuée d'une talonnade inspirée de Moussa Dembélé Si les Lyonnais se placent haut pour gêner leurs adversaires, ils s'exposent à de nombreuses erreurs de relances et de placements qui profitent au Sporting Portugal. Le malheureux Henrique est d'ailleurs fautif sur deux buts portugais. La recrue brésilienne ne dégage pas assez vite dans sa surface, ce qui permet à Paulinho d'égaliser, avant de complètement lâcher le marquage sur le pion de Pedro GonçalvesLes déboires lyonnais se poursuivent dès le début de la seconde période. Une mauvaise passe plein axe de Maxence Caqueret permet aux Lisboètes de vite récupérer le ballon et de punir une troisième fois Marcelo & co. Assez fringants lors des 30 premières minutes, les Gones prennent l'eau face au Sporting, qui monopolise le ballon et essouffle son adversaire. En grande difficulté derrière physiquement et tactiquement, les joueurs de Peter Bosz attendent le temps additionnel pour réduire le score par l'intermédiaire l'Islam Slimani, auteur d'un joli piquet sur Adan. Après trois victoires et un match nul, l'OL concède sa première défaite depuis le début de la préparation.Vite, le retour des choses sérieuses.