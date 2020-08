Lyon et Depay piétinent Dijon

Surpris par l'ouverture du score rapide d'Aurélien Scheidler, l'Olympique lyonnais s'est parfaitement repris pour dominer sans forcer Dijon, ce vendredi soir au Groupama Stadium, grâce notamment à un Memphis Depay XXL, auteur d'un triplé.

2

Memphis grizzli

Festival aoûtien

Lyon (3-4-1-2) : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal (Andersen, 79e) - Dubois (Tete, 70e), Guimarães, Caqueret, Cornet (Bard, 79e) - Depay (Cherki, 70e) - Toko-Ekambi (Reine-Adélaïde, 67e), Dembélé. Entraîneur : Rudi Garcia.



Dijon (4-2-3-1) : Gomis - Ngouyamsa (Panzo, 55e), Ecuele Manga, Lautoa, Chafik - Marié (Chalá, 70e), Ndong - Amalfitano (Dobre, 70e), Chouiar (Sammaritano, 55e), Dina-Ebimbe - Scheidler (Philippe, 79e). Entraîneur : Stéphane Jobard.

C'est typiquement l'adage qui ne correspond pas à cet Olympique lyonnais-là. Privé d'Houssem Aouar, testé positif au Covid-19 ce vendredi, l'Olympique lyonnais n'a fait qu'une bouchée du Dijon FCO (4-1). Les joueurs de Rudi Garcia se sont pourtant fait peur en concédant l'ouverture du score au quart d'heure de jeu. Mais en asphyxiant progressivement leurs adversaires, tout en exploitant parfaitement les côtés, et en comptant sur un excellent Memphis Depay, les Gones ont rempli leur mission en démarrant leur saison sur les chapeaux de roues. Terriblement inoffensifs et déjà inquiétants, les Dijonnais concèdent leur deuxième défaite en autant de matchs.Le football est souvent cruel. Et l'Olympique lyonnais le comprend très vite, lorsque au quart d'heure de jeu, la frappe sèche d'Aurélien Scheidler vient tromper Anthony Lopes pour quasiment la première (et seule) incursion dijonnaise dans la surface adverse (0-1, 14). Dur. Oui, car l'OL maîtrisait jusqu'alors le tempo d'une partie archidominée. En supériorité numérique dans le cœur du jeu, les poulains de Rudi Garcia parviennent à créer des décalages, tantôt pour Karl Toko-Ekambi côté droit, tantôt pour Maxwel Cornet côté gauche laissé étrangement seul toute la mi-temps (seize centres pour l'Ivoirien à la pause). Et si les assauts lyonnais sont pendant près de 40 minutes repoussés par Alfred Gomis et sa défense, le DFCO, au bord du précipice, finit par craquer en à peine 420 secondes. Un énième débordement de Cornet pousse d'abord à la faute Ahmad Ngouyamsa dans sa propre surface, et Memphis Depay vient venger son coéquipier aux onze mètres (1-1, 39). En parfait, le Néerlandais se signale ensuite par un tour de magie côté gauche, qui oblige Wesley Lautoa à tromper son portier (2-1, 45), avant de réaliser un superbe enchaînement devant Gomis, quelques secondes seulement après l'engagement (3-1, 45+1). Diabolique.Pas question de s'arrêter en si bon chemin pour les Gones qui poursuivent leur marche en avant au retour des vestiaires. Après une frappe au-dessus du cadre de Dembélé (52), Alfred Gomis tente bien d'éteindre le feu avec deux parades devant Toko-Ekambi (58) et Depay (60). Mais le portier sénégalais, abandonné par sa défense, ne peut pas tout faire tout seul, et se fait encore mitrailler sur un nouveau penalty de l'ancien attaquant de Manchester United, après un croc-en-jambe du malheureux entrant Jonathan Panzo sur Léo Dubois (4-1, 66). La domination est telle que Cornet, seul devant la ligne adverse après un centre de Cherki, se permet même un raté qui entre dans la famille de ceux de Raheem Sterling et Casimir Ninga (73). Qu'importe, cet OL-là était toujours en mode Ligue des champions.