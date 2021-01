L'Inter miniaturise la Juve

Plus efficace, plus inspirée, plus intelligente tactiquement, l'Inter a surclassé une toute petite Juventus, pour recoller à l'AC Milan en haut du classement de la Serie A.

Barella, et l'Italie est là

L'impuissance de la Juve, la maîtrise de l'Inter

Inter (3-5-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozović, Vidal (Gagliardini, 77e), Young (Darmian, 72e) - Lukaku, Lautaro Martinez (Sánchez, 86e). Entraîneur : Antonio Conte.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta (Kulusevski, 58e) - Chiesa, Bentancur, Rabiot (Mckennie, 57e), Ramsey (Bernardeschi, 58e) - Morata, Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Andrea Pirlo.

Cette fois, il y a comme une odeur de fin de règne. De passage de témoin. Ce dimanche, cet Inter-Juve n'aura été ni épique ni incertain. Une équipe a nettement dominé son sujet, étouffant dans l'œuf les ambitions d'un adversaire soudainement rapetissé. Cette formation, c'est l'Inter, beaucoup plus souveraine ce soir que l'habituel empereur de la Serie A. Lesont sans doute achevé de prouver qu'ils avaient ce qu'il faut en magasin pour viser le. Le roi est mort, vive le roi ?Un coup séduisante, un coup petits bras cette saison, l'Inter commence le match en débloquant tout de suite le fermoir de son coffre à jouets. L'Action Man Achraf Hakimi fait des misères à Frabotta sur son coté droit, le gros nounours Stefan de Vrij veille parfaitement sur sa défense quand le Polly Pocket Nicolò Barella s'amuse joyeusement avec ses vis-à-vis dans l'entrejeu. Impérial de bout en bout, le milieu italien enveloppe un centre millimétré sur le crâne de Vidal, qui trompe rageusement Szczęsny. La Juve grimace, insiste sur les côtés en misant sur les montées de Chiesa, mais la Vieille Dame, trop statique, s'enlise dans le bac à sable. Lukaku, intenable en contre, est alors à deux doigts de donner un second coup de pelle sur la tête de la Vieille Dame. Idéalement servi à la suite d'une échappée fantastique de Barella, le Belge loupe néanmoins le coche en envoyant un tir mollasson dans les gants de Szczęsny.Plombée par un milieu axial Rabiot-Bentancur ectoplasmique, la Juve commence la seconde période comme elle a fini la première. À savoir, à peu près n'importe comment. Danilo distille quelques bons centres, Chiesa s'essouffle en galopant dans le vide et c'est tout. L'Inter continue de contrôler son affaire et va fort logiquement doubler la mise : mis sur orbite par une longe passe taclée de Bastoni, Barella allume Szczęsny de près, peu avant l'heure de jeu. Pirlo a beau lâcher Kulusevski et Mckennie dans l'arène, la Juve continue de se ratatiner, secouée par les sorties de balle lombardes, amorcées par un Brozović monstrueux dans l'entrejeu. Les Bleu et Noir n'ont dès lors plus qu'à fermer les écoutilles en fin de match, pour empocher une victoire autoritaire. Antonio Conte et ses gars envoient un message fort à l'Italie du football : les voilà qui relèguent lesà sept points derrière au classement, tout en rejoignant temporairement leur rival milanais au sommet de la Serie A.