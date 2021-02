L'Inter étouffe la Fio et met la pression sur le Milan

Fiorentina (3-5-2) : Drągowski - Martínez Quarta, Pezzella, Igor - Venuti (Malcuit, 74e), Bonaventura, Valero (Kouamé, 46e), Amrabat, Biraghi (Barreca, 82e) - Eysseric (Pulgar, 74e), Vlahović (Kokorin, 74e). Entraîneur : Cesare Prandelli.



Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozović, Vidal (Gagliardini, 46e), Perišić (Darmian, 80e) - Lukaku (Pinamonti, 89e), Sánchez (Martínez, 62e). Entraîneur : Antonio Conte.

À l'image du maillot du soir, tout est carré à l'Inter.Lesn'ont en effet pas vraiment forcé, ce vendredi, pour repartir de Florence avec trois points dans les valises (0-2). Un succès qui les conduit provisoirement vers la tête de la Serie A, avant le match du voisin milanais dimanche contre Crotone.Pour dominer les potes de Valentin Eysseric, les Lombards ont notamment pu compter sur un excellent Nicolò Barella. Après avoir manqué l'ouverture du score à bout portant (6), le milieu de poche s'est vite rattrapé en enveloppant une merveille de frappe du pied droit à vingt mètres. Mais la différence s'est aussi faite de l'autre côté du terrain… Car malgré leur domination, les ouailles de Conte auraient pu se faire surprendre juste avant la pause. Mais heureusement pour eux, Samir Handanovič s'est montré costaud en déviant le frappe de Bonaventura sur la barre, puis en détournant celle de Biraghi dans la continuité de l'action (37).Un double arrêt décisif, avant le but du break 100% pistons : au retour des vestiaires, Achraf Hakimi a déboulé de son côté droit et servi sur un plateau Ivan Perišić, tout heureux de pousser la gonfle au fond. L'addition aurait même pu être plus salée pour la, puisque Romelu Lukaku a vu son pion refusé pour un hors-jeu préalable (55), et que Bartłomiej Drągowski a enchaîné les petits miracles devant notamment Perišić (65) et Gagliardini (67) pour empêcher les siens de sombrer.47 points en 21 matchs et un week-end démarré sur le trône : tous les feux sont au vert à l'Inter.