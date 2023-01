L'Inter dompte Milan et rafle la Supercoppa

AC Milan (4-2-3-1) : Tătărușanu - Calabria (Dest, 79e), Kjær (Kalulu, 64e), Tomori, Hernandez - Tonali, Bennacer - Messias (Origi, 65e), Díaz (De Ketelaere, 64e), Leão - Giroud (Rebić, 79e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Inter (3-5-2) : Onana - Škriniar, Acerbi, Bastoni (De Vrij, 84e) - Darmian, Barella (Gagliardini, 71e), Çalhanoğlu (Asllani, 84e), Mkhitaryan, Dimarco (Gosens, 63e) - Martínez, Džeko (Correa, 71e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

AL

Milan est bleu et noir.Dans un King Fahd International Stadium de Riyad majoritairement acquis à la cause de l'Inter, Lautaro Martínez et ses potes ont facilement disposé de leurs ennemis milanais ce mercredi soir (0-3) et ont ainsi conservé leur Supercoppa. Lesn'ont pas de temps à perdre et mettent directement les points sur les i : au terme d'une sublime action collective en une touche de balle, Dimarco ajuste Tătărușanu sans trembler. Totalement maîtres de leur sujet, les hommes d'Inzaghi profitent de leur temps fort pour creuser l'écart, par l'intermédiaire de Džeko, clinique face à la cage après avoir mis Tonali dans le vent. À la pause, lessont sous l'eau et ne montrent aucune réaction.L'AC Milan revient des vestiaires avec de meilleures intentions, Leão se procurant la plus grosse situation des siens en enveloppant un poil trop sa tentative (51). Mais l'Inter, globalement au-dessus malgré un second acte plus ronronnant, ne laisse pas passer l'opportunité de tuer le match : Lautaro se joue de Tomori avant de crucifier Tătărușanu d'un délicieux extérieur du pied, pour son quatrième pion sur ses quatre dernières sorties. Le calice jusqu'à la lie pour les gars de Pioli, qui ne s'en relèveront jamais.Heureusement pour eux, ils n'auront pas à attendre trop longtemps pour se venger : les deux formations se retrouveront dans deux semaines et demie en championnat.