L'Inter arrache un point au Torino

Torino (3-4-2-1) : Berisha - Djidji (Izzo, 51e), Bremer, Buongiorno (Rodríguez, 76e) - Singo (Ansaldi, 76e), Lukić, Mandragora, Vojvoda - Pobega, Brekalo - Belotti. Entraîneur : Ivan Jurić.



Inter (3-5-2) : Handanovič - Ranocchia, Škriniar, Bastoni (Dimarco, 46e) - Darmian, Barella, Vecino (Vidal, 68e), Çalhanoğlu (Correa, 76e), Perišić (Gosens, 46e) - Lautaro (Alexis Sánchez, 68e), Džeko. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Une chose est sûre, l'Inter a du mal a se remettre de ses émotions européennes.Sans Brozović (sorti sur blessure, contre Liverpool) ni De Vrij, lesauront montré un bien pâle visage par rapport à celui affiché face aux Reds et sont bien heureux de ne pas quitter le Stadio Olimpico battus (1-1). En difficulté dès les premières minutes, les Intéristes subissent les percées de Belotti jusqu'à être punis, sur corner, par Bremer qui profite d'un joli cafouillage dans la surface. Ils recollent finalement au score au bout du temps additionnel grâce à Alexis Sánchez, désireux de se racheter après son rouge à AnfieldSi Handanović est à blâmer sur le but encaissé par l'Inter, son homologue turinois a été ultra-précieux, notamment en deuxième période. En tout, Berisha aura sauvé le Toro à six reprises, mais aura craqué au pire des moments. Les hôtes du soir pourront s'en vouloir d'avoir vendangé quelques occasions nettes. Baladés, mais aussi terriblement impuissants jusqu'au but d'Alexis Sánchez, les Milanais se sont fait peur alors que la machineparaissait relancée lors de la manita face à la Salernitana . Les hommes d'Inzaghi sont troisièmes, après les victoires du Milan et du Napoli . Le Torino, qui pensait briser sa série de six matchs sans victoire, doit se contenter d'un nul et d'une place attitrée au milieu de tableau.L'Inter a les yeux devant, mais aussi derrière, alors que la Juve n'est plus qu'à trois petits points deset rêve de les éjecter du podium.