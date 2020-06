L'équipe type du week-end

Assez logiquement, ce onze très équilibré comporte beaucoup de joueurs évoluant en Allemagne. Mais pas que, puisqu'on y retrouve également un golfeur, un Serbe trompé par sa femme ou encore des pépites du Chakhtar Donetsk et du Sporting Braga.

Gardien

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) : Certes, son arrêt n'a pas suffi pour ramener quelque chose de Fribourg. Mais joli sauvetage du pied, pour éviter le break !

Vidéo

Défenseurs

Paul McGinley (Irlande) : Vingt putts à deux mètres de distance en l'espace de soixante secondes, et un nouveau record du monde. Présents sur place, Harry Kane et Peter Crouch n'ont pu qu'applaudir.

Leonardo Bonucci (Juventus) : « J'espère qu'on arrivera au terme du championnat. Si ce n'était pas le cas, beaucoup de polémiques, de controverses, d'appels surgiraient... Je ne suis pas pour d'autres hypothèses. En cas d'arrêt, mieux vaut ne rien attribuer. » Enfin un footballeur qui plaide pour une saison blanche s'il n'est pas possible de rejouer, alors que ce n'est pas dans son intérêt, son club trônant en tête du classement. Attention, espèce en voie de disparition.

Manuel Akanji (Borussia Dortmund) : Accompagné de Jadon Sancho, mais sans masque, l'arrière central s'est fait couper les cheveux pour 10 000 euros (d'amende). Accompagné de Jadon Sancho et toujours sans masque, l'arrière central est ensuite venu à bout du Hertha Berlin sans jouer les coiffeurs pour se faire définitivement pardonner. Manuel Akangifle.

Vidéo

Marcelo (Real Madrid) : Enchaînement de retournés acrobatiques, à l'entraînement. On sait désormais ce qu'a fait le latéral gauche pendant le confinement.

Vidéo

Milieux

Alexsandar Katai (Serbie) : « Qu'est-ce qu'il m'arrive, aujourd'hui je me suis fait virer à cause de ma femme / Je me sens prêt à passer trois jours à rester couché. » Richard Anthony n'est plus de ce monde, et le milieu ne fait plus partie de l'effectif du Los Angeles Galaxy. La faute à son épouse, coupable de publications racistes. Divorce en vue ?

Klaus Gjasula (Paderborn) : Seize. Tel est maintenant le nombre de cartons jaunes reçus par l'Albanais, en 26 matchs de championnat. Record historique en Bundesliga, bravo ! À côté, le rouge de Dayot Upamecano dès la 43e minute est presque passé inaperçu.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) : Dix-sept ans et un mois. Tel est l'âge de l'Allemand pour son premier but. Record historique en Bundesliga, bravo ! À côté, le 4-2 mangé par son club face au Bayern Munich ressemblerait presque à un détail.

Vidéo

Attaquants

Marlos (Chakhtar Donetsk) : Avec seize points d'avance en tête du championnat, les Mineurs devraient bientôt remonter la couronne du titre d'Ukraine. Et il faudra la poser sur la tête du Brésilien, qui a loupé un penalty, mais est quand même auteur d'un doublé lors du difficile succès contre Desna (3-2). Tombé sur un (Marl)os.

Vidéo

Francisco Trincão (Sporting Braga) : Grosse performance du Portugais (une réalisation, un péno provoqué) acheté par Barcelone, pour un revers 3-2. Chez les Catalans, ses actions décisives devraient être davantage exploitées. En attendant, c'est Francisco qui trinquao.

Vidéo

Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf) : Souvent remplaçant ces derniers temps, mais capable de planter un doublé à tout moment. Comme contre Hoffenheim, qui a concédé le nul (2-2). À côté, l'expulsion de Benjamin Hübner dès la neuvième minute a presque été oubliée.

Vidéo

Sur le banc

Diego Forlán (Peñarol) : Bricoleur, le coach. La preuve, avec ces petites structures en bois utiles pour la reprise de l'entraînement. Polyvalent, comme avant.

Manos a la obra ??Aprontando la vuelta a Los Aromos ⚽️ #VamosCarbonero pic.twitter.com/MxDjJxZfnG — PEÑAROL (@OficialCAP) June 5, 2020

Tao Qianglong (Chine) : Suspendu six mois de toutes compétitions, que ce soit avec son club ou sa sélection U19, pour être allé boire un coup avec cinq de ses partenaires. Le métier qui rentre...

Clinton Njie (Dinamo Moscou) : Mais où évolue vraiment l'ancien Marseillais ? Lui-même aurait des doutes, en témoignent ses propos à la radio : « J’ai reçu des propositions venant de partout, et même d’Angleterre. Cependant, je suis bien au CSKA et je suis concentré pour finir ma saison. » Sauf qu'il s'agit... d'une petite fake news, l'erreur provenant en fait d'un journaliste s'étant perdu dans les noms. Ouf.

Clinton Njie a tenu à rétablir la vérité sur Instagram. #stopfakenews pic.twitter.com/zD8FkjYFvX — Kristen Collie (@Kris10collie) June 7, 2020

Jérémy Ménez (France) : Il espérait « monter en Ligue 1 dans les années à venir » , et exploiter de nouveau son potentiel ? Finalement, l'ancien de Monaco ou de Milan quitte le Paris FC après un exercice décevant et quatre assists. La retraite à 33 ans, voilà une idée à envisager.

Le Paris FC annonce les joueurs en fin de contrat. Le Club leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. — Paris FC (@ParisFC) June 6, 2020

Patson Daka (Salzbourg) : Triplé, pour l'espoir autrichien ! Ça ne vous rappelle personne, ce genre de statistiques ?

Patson Daka with a hat-trick for RB Salzburg today!Daka in the Austrian Bundesliga this season:✅23 games⚽️21 goals?️4 assists?directly involved in a goal every 52 minutesHåland-esque numbers. Fantastic young forward. ??? pic.twitter.com/zTjvKPunxU — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) June 7, 2020

Eddie Nketiah (Arsenal) : Triplé, pour l'espoir anglais ! Ah, il s'agissait d'un amical...

Vidéo

Par Florian Cadu