Pour Ivoire plus clair

L'équipe de France fait sa rentrée 2022 ce vendredi, à Marseille, avec un match amical contre la Côte d'Ivoire. Un retour dans la cité phocéenne qui, si elle a déjà servi de base de lancement par le passé, a un objectif affirmé : lancer le décompte pour une fusée tricolore qui doit atteindre les dunes du Qatar avec le maximum de certitudes, et ce, en un temps minimal.

« Je ne banalise aucun rendez-vous international et je sais très bien qu’il vaut mieux qu’on les gagne. Parce qu’en cas de défaite, ils prendront de la valeur. »

Le prix de la tranquillité

Le début du chemin

24 mars, Marseille, veille de match. C’est grand bleu partout : du ciel à la mer, en passant par les survêtements qui se mettent en action sur la pelouse du Vélodrome ou les maillots qui vont gentiment fleurir dans la ville au milieu de ceux de l’OM. La caravane de l’équipe de France retrouve cette enceinte qui l'avait vue remporter LA rencontre qui a décomplexé à jamais cette génération Deschamps : une demi-finale d'Euro contre l’Allemagne, en 2016, avec un doublé d’Antoine Griezmann et des tribunes en plein délire., a replongé Hugo Lloris, jeudi.À cet instant, les fantômes du passé pouvaient alors être renvoyés au placard, la marche vers les sommets, bien que retardée par cette satanée frappe d’Eder, ne pouvait qu’en être plus prometteuse.Un peu moins de six ans plus tard, que reste-t-il de cette troupe désormais auréolée de son titre de championne du monde ? Réponse du capitaine Lloris :De fait, seulement six rescapés (Lloris, Pogba, Griezmann, Giroud, Digne et Coman, Kanté étant, lui, absent ce vendredi) de cette demi-finale contre l'Allemagne seront de retour ce vendredi à Marseille pour affronter la Côte d'Ivoire. Les autres, les petits nouveaux, laisseront ce bon souvenir aux livres d'histoire pour mieux se concentrer sur celle qui reste à écrire.Sans avoir à remonter jusqu’en 2016, cette équipe de France cuvée 2022 sera certainement amenée à évoluer, faire quelques retouches, ne serait-ce qu’à la marge, par rapport au visage présenté il y a désormais quatre mois. Avec forcément, déjà, le Qatar en ligne de mire. D’où l’importance de ces deux matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud., annonçait Didier Deschamps lundi, exhortant ses troupes à un maximum de sérieux.En d’autres termes : il faudra briller pour gagner du temps et de la tranquillité.Individuellement, l’enjeu est forcément de taille pour les joueurs qui font partie de cette liste de mars. Les billets pour le Mondial sont à saisir dès maintenant et ils peuvent surtout être très vite déchirés en cas de contre-performance., a expliqué Deschamps.Lui qui fêtera ses dix ans à la tête de la sélection cet été en sait quelque chose. Pour le boss des Bleus, l’important est donc de dérouleret de tisser autour de son, tout en sachantquand c’est possible ou nécessaire.Dans cette ligne conductrice, le patron a dû composer avec le forfait de dernière minute de Karim Benzema, remplacé au pied levé par le revenant Olivier Giroud . La présence du Madrilène avait poussé le staff, des balbutiements de l'Euro aux certitudes du, à mettre place un 3-4-1-2. Certainement le meilleur choix par rapport aux forces en présence. Mais sans l'ancien buteur de l'OL et avec Mbappé incertain ce vendredi, et donc potentiellement Giroud titulaire, Deschamps reconduira-t-il ce dispositif ? A priori oui :À Marseille ou à Lille, entre les cinq changements autorisés et l'enjeu relatif, tout le monde devrait avoir sa chance, y compris les novices Nkunku, Saliba et Clauss, Deschamps ayant émis le souhait deà l'œuvre. Chacun de ces bonshommes, et même les plus habitués, est bien conscient de ça., a résumé Lloris.Bien qu'il soit plus agréable de le commencer dans un cadre rempli d'aussi bonnes ondes.

Par Mathieu Rollinger, à Marseille