L'Égypte s'en sort contre la Guinée

Égypte (4-3-3) : El-Shenawy - Gaber, Hamdy, Ibrahim, Ashraf - Ashour (Magdy, 74e), Fathi, El Sulaya - Salah, Zizo (Mohamed, 65e), Marmoush (Adel, 74e). Entraîneur : Entraîneur : Galal.



Guinée (4-3-3) : Koné - Conte (I. Cissé, 80e), Diakhaby, Sow, Sylla - Keïta, Diawara, Moriba (Y. Barry, 91e) - Camara (Dansoko, 92e), T. Barry (S. Cissé, 67e), Guirassy. Entraîneur : Diawara.

Que faire quand on n'a cadré que deux frappes (en six tentatives), alors qu'on monopolise la balle 65% du temps ?Cette question, l'Égypte se l'est posée à la 50minute puisque ses statistiques se superposaient exactement à la situation. Contre la Guinée lors de la première journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2023 et malgré la victoire sur la plus courte des marges, les Pharaons ont ainsi eu un mal fou à se montrer dangereux. En première période, seuls Hamdy et Ashour ont en effet eu de vraies occasions de but.Même si Barry a gâché une grosse opportunité en leur faveur, les visiteurs se sont quant à eux contentés de bien défendre (cinq tirs, un seul dans la cible) et de récolter quelques cartons jaunes si besoin. Presque suffisant pour éviter la défaite et arracher le nul, face à des locaux très timides. Et ce, malgré les nombreux remplacements offensifs réalisés bien avant les dix dernières minutes. Salah, pour ne citer que lui, n'a par exemple pas réussi à peser sur une rencontre plutôt terne. Heureusement pour l'équipe du joueur de Liverpool, l'entrant Mohamed a finalement fait la différence décisive sur la fin avec une tentative déviée et une certaine réussite.La fatigue, excuse classique et parfois à propos.