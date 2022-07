L'Autriche s'impose et élimine la Norvège

What a moment for Nicole Billa ??? Austria one step closer to the quarter-finals! #WEURO2022 | #AUT https://t.co/CapeUPYTe0 pic.twitter.com/A5x9exuN8Z — UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 15, 2022

Autriche (4-1-4-1) : Zinsberger - Wienroither, Wenniger, Schnaderbeck, Hanshaw - Puntigam - Hickelsberger (Makas, 71e), Zadrazil, Feiersinger, Dunst - Billa (Georgieva, 88e). Sélectionneur : Fuhrmann.



Norvège (4-2-3-1) : Pettersen - Hansen, Bergsvand, Mjelde, Blakstad (Haug, 82e) - Maanum (Risa, 86e), Engen - Eikeland (Ildhusøy, 64e), Hansen, Reiten - Hegerberg. Sélectionneur : Sjögren.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Éliminée !Et franchement, la Norvège ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Car vu la faible qualité de sa prestation contre l'Autriche, notamment en première période, il est logique que ce match comptant pour la troisième rencontre de la poule A de l'Euro féminin 2022 se soit achevé par une défaite. Avec aucun tir cadré pendant quasiment l'intégralité du temps règlementaire et seulement deux frappes tentées jusqu'à la 80minute environ, les Norvégiennes ont en effet complètement déjoué. En face, l'Autriche a largement dominé et a donc ouvert le score peu avant la pause grâce à Billa pour se qualifier pour la suite de la compétition en se classant deuxième du groupe derrière l'Angleterre.Pour éviter un revers plus large, Pettersen a dû s'employer et sortir une petite dizaine d'arrêts. Billa, Hickelsberger et Makas ou encore Dunst ont ainsi tour à tour vu la gardienne stopper leur tentative à plusieurs reprises, alors que Feiersinger a trouvé le montant de la portière. Mais une victoire, même sur la plus courte des marges, suffisait aux Autrichiennes pour passer au tour suivant. Autant dire que les deux ultimes occasions, en faveur de la Norvège et sauvées par Zinsberger devant Ildhusøy puis face à Hegerberg, auraient été cruelles si elles avaient terminé au fond des filets.Maintenant, place à l'Allemagne pour l'Autriche !