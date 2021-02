L'Atlético tombe dans son jardin contre Levante

69

Atlético de Madrid (3-4-3) : Oblak - Felipe, Giménez (Lemar, 54e), Hermoso - Llorente, Kondogbia (Torreira, 61e), Koke (Dembélé, 74e), Lodi - Correa (Ricard, 61e), João Félix, Suárez. Entraîneur : Diego Simeone.



Levante (3-4-2-1) : Cárdenas - Pier, Duarte, Vezo - Toño (Clerc, 71e), Malsa, Bardhi, Coke (Son, 71e) - Morales (Vukčević, 80e), Rochina (De Frutos, 62e) - Sergio León (Dani Gómez, 62e). Entraîneur : Paco Lopez.

La carapace n'est pas encore fissurée, mais elle commence à craqueler.L'Atlético de Madrid a de nouveau laissé des points en route ce samedi en Liga. Levante a joué son rôle de poil à gratter à merveille, comme mercredi , mais avec la victoire en plus. Lesont mis fin à quatorze mois d'invincibilité desau Wanda Metropolitano, qui n'avaient plus mordu la poussière dans leur antre depuis le 1décembre 2019. Buteur contre le Real il y a trois semaines , José Luis Morales n'a pas fait de différence entre les deux voisins. Le capitaine des visiteurs a d'abord raté une occasion en or en croisant légèrement trop sa frappe, seul face à Jan Oblak (8). La deuxième opportunité d'inscrire son onzième pion du championnat sera la bonne (30).Titulaire pour la deuxième fois de la saison en Liga, Dani Cárdenas a parfaitement suppléé Aitor Fernández en faisant obstacle à Josema Giménez (20), João Félix (59, 67), Thomas Lemar (90+2) et Luis Suárez (14), qui a aussi touché le poteau sur coup franc (58). L'entrée de Moussa Dembélé, qui faisait sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, n'aura pas permis de percer la muraille. Levante a même ajouté un deuxième but dans le temps additionnel par Jorge De Frutos, alors qu'Oblak, monté pour un corner, avait déserté sa cage (90+5). Lesrestent leaders, mais n'ont gagné qu'un seul de leur quatre derniers matchs de championnat.Et voilà le Real Madrid à seulement six unités derrière son voisin. Et si... ?