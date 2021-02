L'Atlético se relance à Villarreal

Villarreal (4-3-3) : Asenjo - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, 60e) - Trigueros (Álex Baena, 71e), Capoue (Jaume Costa, 71e), Parejo - Chukwueze, Moreno, Moi Gómez (Bacca, 60e). Entraîneur : Unai Emery.



Atlético (3-1-4-2) : Oblak - Hermoso, Felipe, Savić - Koke - Lemar (João Félix, 46e), Llorente, Saúl, Vrsaljko - Suárez (Kondogbia, 76e), Correa (Torreira, 83e). Entraîneur : Diego Simeone.

Lesne se sont pas endormis.Après deux contre-performances face à Levante, l’Atlético a repris sa marche en avant dans la course au titre grâce à son succès sur la pelouse de Villarreal (2-0). Dans un premier acte rythmé par les fulgurances de Samuel Chukwueze, lestardent à prendre la mesure de leur adversaire. C’est finalement Saúl Ñíguez qui lance la première banderille de son équipe d’une frappe lointaine, repoussée en corner par Sergio Asenjo (24). Sur l’action suivante, Thomas Lemar adresse un centre millimétré pour la tête de Stefan Savić qui voit son ballon heurter le dos d’Alfonso Pedraza et entrer dans le butLes Madrilènes accentuent leur pression au retour des vestiaires, et une passe mal assurée de Pau Torres permet à Luis Suárez de reprendre un ballon qu'Asenjo sort d’une claquette (54). Villarreal réagit par Gerard Moreno, qui voit son tir à bout portant être dévié par Savić (65). Il n’en faut pas plus à l’Atlético pour accélérer : le centre de Šime Vrsaljko est repoussé par Torres dans les pieds de João Félix à l’entrée de la surface, qui envoie une frappe tendue dans le petit filet adverse. Les deux dernières occasions sont à mettre au crédit d’Álex Baena, trouvant d’abord le poteau puis la main droite de Jan Oblak (82et 85).L’Atlético reste en tête du classement et reprend six points d’avance sur le Real Madrid, qui affronte la Real Sociedad ce lundi.