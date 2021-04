L'Atlético piégé à Séville

Séville FC (4-3-3) : Bounou - Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña - Jordan (Gudelj, 87e), Fernando, Rakitić - Suso (Gómez, 77e), De Jong (En-Nesyri, 63e), Ocampos (Vázquez, 87e). Entraîneur : Julian Lopetegui.



Atlético de Madrid (3-4-3) : Oblak - Hermoso (Herrera, 74e), Felipe, Giménez - Renan Lodi (Correa, 34e), Saúl, Koke, Trippier - Lemar (Kondogbia, 74e), Suárez, Llorente. Entraîneur : Diego Simeone.

Simeone a encore fait du Simeone, à Séville. Et ça n'a pas fonctionné.La possession, le, le football champagne ? À la poubelle ! Place à la bétonneuse, au bus, à la forteresse. L'Atlético a donc laissé le jeu aux Sévillans, comme il en a l'habitude, et aurait pu le payer très cher en début de match. Lesne semblent en effet pas maîtriser grand-chose durant les vingt premières minutes et peuvent remercier leur gardien Jan Oblak, qui repousse le penalty d'Ocampos dès la huitième minute.Par la suite, les Madrilènes relèvent - un peu - la tête, sans pour autant se montrer spécialement dangereux sur la cage de Bounou. Et à force de jouer avec le feu, l'Atlético se brûle : un joli mouvement collectif conclu par Acuña, et Séville mène 1-0 (70). Service minimum et suffisant, tant les attaquants madrilènes donnent l'impression d'avoir oublié de rentrer de sélection. L'Atlético espère le hold-up, mais Bounou se montre impérial face à Correa (91), et le FC Séville empoche les trois points face au leader de Liga.Le Real et le Barça, de retour dans le rétro de l'Atlético, doivent se frotter les mains : le leader est dans le dur.