L'Atlético perd encore des points face au Betis

Betis Séville (4-2-3-1) : Bravo - Emerson, Mandi, Bartra, Moreno - Canales, Rodríguez (Carvalho, 90e) - Ruibal García (Lainez, 75e), Fekir, Tello - Joaquín (Juanmi, 63e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Trippier (Vrsaljko, 78e), Hermoso (Renan Lodi, 64e), Giménez, Savić - Carrasco, Saúl, Herrera (Vitolo, 64e), Koke - João Félix (Torreira, 48e), Correa. Entraîneur : Diego Simeone.

Le bourbier de Séville, partie deux.Une semaine après sa défaite sur le terrain du FC Séville , l'Atlético de Simeone n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face au Betis ce dimanche soir. D'ailleurs, les Madrilènes ont subi plus qu'autre chose dans cette rencontre. Malgré l'absence de Luis Suárez, la ligne d'attaque de l'Atlético s'est pourtant vite montrée convaincante en première mi-temps et a rapidement ouvert la marque par Carrasco. Mais puisque le club madrilène a décidé que rien ne serait facile dans cette fin de saison, les joueurs de Simeone ont reculé et laissé le Betis s'enhardir. Logiquement, les Matelassiers ont donc concédé l'égalisation de Tello à la suite d'un beau mouvement collectif des SévillansEn deuxième période, le Betis a franchement accéléré. Mais Emerson (56) et Lainez (76) ont buté sur un Oblak impérial, tandis que les vagues se sont brisées sur la défense des. Diego Simeone a beau s'être époumoné sur son banc, son équipe s'est contentée de fermer la baraque et a attendu le temps additionnel pour inquiéter un Claudio Bravo vigilant sur la ligne face à Correa (91et 95). Résultat, l'Atlético laisse de nouveau échapper des points et ne compte plus qu'une unité d'avance sur le Real.De là à bazarder un titre qui leur tendait les bras ?