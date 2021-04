L'Atalanta dégomme Bologne

5

Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Djimsiti, Romero, Tolói (Caldara 71e) - Mæhle, De Roon, Freuler (Pessina 61e), Hateboer - Malinovskyi (Iličić, 71e) - Zapata (Lammers 78e), Muriel (Miranchuk, 61e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Bologne (4-2-3-1) : Skorupski - De Silvestri (Vignato 56e), Soumaoro, Danilo, Antov - Svanberg (Mbaye 63e), Schouten - Barrow (Poli 72e), Soriano (Baldursson 56e), Skov Olsen (Orsolini 72e) - Palacio. Entraîneur : Siniša Mihajlović.

Ladéroule.Match à sens unique à Bergame ce dimanche, et c'est logiquement l'Atalanta qui repart avec les trois points. Cinq buts, un clean sheet et une deuxième place du championnat en attendant que l'AC Milan n'affronte la Lazio. Ruslan Malinovskyi, Luis Muriel, Remo Freuler, Duván Zapata et Aleksey Miranchuk ont fait parler la poudre. Bologne est pourtant mieux rentré dans le match, Skov Olsen poussant Pierluigi Gollini à préserver ses cages inviolées par deux fois (9, 12). La machine lombarde se met ensuite en route par l'intermédiaire de Ruslan Malinovskyi. Il passe la balle à Luis Muriel, qui fixe l'entièreté de la défense bolonaise et lui remet dans la course d'une talonnade somptueuse. L'Ukrainien n'a plus qu'à ajuster Łukasz Skorupski. Luis Muriel n'est pas loin d'aggraver le score quelques secondes plus tard après un nouveau joli numéro qui se termine par un poteau (23).Finalement, il doit attendre la fin de la première période pour y aller de son but sur penalty. Danilo avait lui enfilé son plus beau slip de catcheur, effectuant une superbe prise sur Cristian Romero. Pas de chance, l'arbitre était bien placé et a tout vu. Les hommes de Siniša Mihajlović devaient détester Cristian Romero, puisqu'à la 49, Jerdy Schouten s'essuie bien comme il faut le crampon sur le genou de l'Argentin. Retour aux vestiaires express juste après en être revenu. Remo Freuler scelle définitivement le sort du match avec une belle frappe croisée. Ruslan Malinovskyi, décidément en jambes, se promène dans la surface adverse et permet à Duván Zapata d'ajouter son nom à la liste des buteurs. L'Atalanta ne baisse pas le rythme et s'amuse à enfoncer toujours plus Bologne. Le cinquième but est inscrit par Aleksey Miranchuk du pied gauche. À la 89, Danilo se rachète (presque) en enlevant sur sa ligne le ballon de Djimsiti. Les joueurs de Gasperini profitent à merveille du faux pas de la Juventus , tandis que lesstagnent dans le ventre mou du championnat.Siniša Mihajlović va faire trembler les murs.