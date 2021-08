L’arrêt monumental du gardien de Boulogne-sur-Mer

LT

Une parade qui a de quoi dégouter les attaquants.85minute, le Red Star est mené 3-1 sur sa pelouse (enfin celle de Créteil) et pousse pour recoller à Boulogne-sur-Mer. Noah Cadiou est trouvé à gauche de la surface et centre juste devant le but boulonnais. Josué Homawoo est absolument seul au second poteau et n’a plus qu’à finir de la tête... Mais Simon Pontdemé réalise un incroyable sauvetage ! Le portier de l’USBCO a assurément réalisé, vendredi, l’arrêt de cette deuxième journée de National, si ce n’est de la saison. Une parade digne de Matrix qui a contribué à rendre la fin de match facile. Ces derniers ont finalement su préserver leur avance et glaner leur premier succès de la saison.Neo, prend des notes.