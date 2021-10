L'Argentine fait le show contre l'Uruguay, le Brésil cale face à la Colombie

Vidéo

L'Argentine recevait l'Uruguay dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 dimanche soir. Et l'n'a pas fait de détail avec un 3-0 net et sans bavure, notamment grâce à un Messi des grands soirs. Le Parisien a été le véritable détonateur de son équipe et s'est également signalé par un but chanceux. Laa voulu lancer Nicolas Gonzalez grâce à un petit ballon piqué, mais le rebond de la balle conjugué au raté de l'attaquant de la Fiorentina a surpris Fernando Muslera. Les autres buteurs sont Lautaro Martinez et Rodrigo de Paul.Si Neymar n'a peut-être pas l'envie pour continuer après la Coupe du monde 2022, le Brésilien et les siens ont coincé face à la Colombie. Lespeuvent remercier leur gardien Ospina d'avoir tout fait pour garder ses buts inviolés. Un 0-0 qui stoppe la série de neuf succès consécutifs desAprès ces deux matchs, les Brésiliens occupent toujours la première place de la zone CONMEBOL avec 28 points, à 6 unités devant l'Argentine.