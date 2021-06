L'Argentine déroule, l'Uruguay enchaîne

MDR

Pendant ce temps-là, Messi s'amuse.Argentins et Uruguayens ont fini leur phase de poule de la meilleure des manières en s'imposant respectivement contre la Bolivie et le Paraguay. Les coéquipiers de Léo Messi, premiers du groupe A, défieront l'Equateur en quart. Ceux d'Edinson Cavani, qui terminent en deuxième position, affronteront eux la Colombie.Dans la nuit de lundi à mardi, la tâche aura été nettement plus aisée du côté de l', qui n'aura fait qu'une bouchée de la Bolivie. La faute, notamment, à un immense Léo Messi. Ce dernier à magnifiquement servi Papu Gomez dès la 6minute avant de s'offrir un doublé avant la mi-temps, d'un penalty puis d'un lobe bien senti. La réduction de l'écart de Saavedra à l'heure du jeu n'y changera rien, un Lautaro Martinez opportuniste y allant de son pion cinq minutes plus tard. L'Argentine finit ainsi sa phase de poule invaincue, alors que Messi devient le joueur le plus capé de l'histoire de son pays. Tout simplement.Service minimum à l'inverse pour l'Uruguay, qui s'est imposé sur la plus petite des marges face au Paraguay grâce à un penalty du buteur maison Edinson Cavani en première période. Un score qui aurait cependant pu être plus élevé, dans l'Uruguay a dominé son sujet sans parvenir à être décisif devant le but. Le succès reste cependant acquis et permet à la Céleste de finir à la deuxième place d'un groupe pourtant relevé.On va maintenant enfin pouvoir passer aux choses sérieuses.